Армения покупает у Индии все больше оружия: после гаубиц ATAGS — Trajan

Армения заказала крупную партию 155-миллиметровых гаубиц Trajan, которые поступят заказчику в течение ближайших нескольких месяцев. Гаубицы Trajan являются продуктом совместного производства французской компании Nexter (ныне KNDS) и индийской Larsen & Toubro (L&T). Как утверждают производители, это оружие является «гаубицей нового поколения», подходящее как для равнинной местности, так и для высокогорных районов. Впервые гаубицы Trajan были представлены компанией Nexter в 2014 году на оружейной выставке в Абу-Даби. Орудие Trajan оснащено лафетом и вспомогательной силовой установкой от буксируемой артиллерийской системы TR F1 производства KNDS, а также качающейся частью, механизмами наведения и заряжающей системой от 155-миллиметровой колесной самоходной артиллерийской установки «Цезарь».

Боевая масса Trajan составляет около 13 тонн. Максимальная дальность ее стрельбы зависит от используемой комбинации снаряд/заряд. При применении осколочно-фугасного снаряда с увеличенной дальностью (HE ERFB) она достигает 42 километров, при использовании же активно-реактивного боеприпаса — 55 километров. Для повышения автономности выполнения задач система оборудована интегрированной системой управления огнем, а также инерциальной навигационной системой. Артиллерийская баллистическая станция передает информацию о начальной скорости снаряда и отклонениях от табличных значений в систему управления огнем. Установленная в передней части вспомогательная силовая установка обеспечивает орудию возможность своим ходом (без тягача) перемещаться на небольшие расстояния. Перевод артиллерийской системы из походного состояния в боевое занимает после остановки всего 90 секунд. Благодаря установке в стандартной комплектации механической системы досылания боеприпасов, которая снижает утомляемость расчета орудия и увеличивает его скорострельность, Trajan демонстрирует следующие показатели стрельбы: очередь из трех снарядов производит за 60 секунд, очередь из 12 снарядов – в течение 3 минут.

Напомним, что с 2022 года Армения заказывает у Индии широкий ассортимент вооружений, в который входят реактивные системы залпового огня «Pinaka», зенитно-ракетные комплексы «Akash», системы противодействия беспилотникам, радары, противотанковые ракетные комплексы, артиллерийские системы и многое другое. Ранее Армения заказала 155-миллиметровые гаубицы ATAGS, разработанные индийской компанией Kalyani Group. На первых шести закупленных гаубицах были проведены испытательные стрельбы, по результатам которых Армения разместила заказ на дополнительные 84 гаубицы. Следует отметить, что модернизация артиллерийских систем Армении осуществляется не только за счет Индии. В прошлом году Франция подписала контракт на поставку 36 самоходных гаубиц Caesar, считающихся одними из самых современных артиллерийских систем в мире с дальностью стрельбы до 50 километров. Поставка этих гаубиц Армении должна быть завершена в течение 15 месяцев. По данным военного аналитического портала Army Recognition, Армения также заинтересована в приобретении индийских радиолокационных систем среднего радиуса действия «Arudhra», предназначенных для противовоздушной обороны и мониторинга ситуации на поле боя. Эти системы способны обнаруживать и отслеживать различные воздушные угрозы, передавая данные для перехвата вражеских самолетов и ракет в реальном времени. «Приобретение таких систем позволит Армении повысить осведомленность о ситуации и укрепить защиту от воздушных угроз», — пишет Army Recognition. Кроме того, Армения проявляет интерес к приобретению гиперзвуковых ракет «BrahMos» дальностью действия до 900 километров, разработанных совместно Индией и Россией.