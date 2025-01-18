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В Грузию из Турции хотели завезти мигрантов

15:25 946

Группу мигрантов незаконно пытались ввезти на территорию Грузии из Турции в фуре со стройтоварами, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МВД страны.

Случай произошел на КПП «Сарпи». По фактам незаконного пересечения госграницы и незаконной перевозки мигрантов задержаны шесть граждан Турции. В их числе 44-летний водитель фуры.

Следствие продолжается. Задержанным грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.

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