В Грузию из Турции хотели завезти мигрантов
15:25 946
Группу мигрантов незаконно пытались ввезти на территорию Грузии из Турции в фуре со стройтоварами, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на МВД страны.
Случай произошел на КПП «Сарпи». По фактам незаконного пересечения госграницы и незаконной перевозки мигрантов задержаны шесть граждан Турции. В их числе 44-летний водитель фуры.
Следствие продолжается. Задержанным грозит от 4 до 8 лет тюрьмы.
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