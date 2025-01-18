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Люди вышли на митинг за президента. Их задержали

15:37 1195

По меньшей мере 17 человек были задержаны при попытке без разрешения проникнуть на территорию Западного окружного суда, где проходят слушания о необходимости продления содержания президента Республики Корея Юн Сок Ёля под стражей, сообщает агентство Yonhap.

По его данным, около 17:24 по местному времени мужчина перелез через забор вокруг суда, его задержали на месте. Гражданин требовал отпустить президента. После этого еще 16 человек перелезли через ограду на территорию суда. Их задержали. Предполагается, что это сторонники президента.

Перед судом проходит митинг сторонников президента, которые требуют освободить его из-под стражи. По оценкам полиции, участвует порядка 12 тыс. человек.

Заседание о продлении ареста началось около 14:00 по местному времени. На основе опыта аналогичных слушаний с бывшими президентами предполагается, что решение вопроса может затянуться до поздней ночи.

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