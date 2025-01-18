Европейские друзья Путина собрались воедино

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто проведут переговоры с главой Сербии Александром Вучичем. Орбан и Сийярто прибыли в Белград для переговоров по вопросам энергетической безопасности.

«Всегда честь и удовольствие принимать в Белграде наших венгерских друзей Виктора Орбана и Петера Сийярто. Вместе с [первым вице-премьером, министром финансов Сербии] Синишей Мали мы обсуждаем текущие геополитические и региональные вопросы, а также укрепление сотрудничества между нашими двумя странами с целью поиска решений новых вызовов. В центре нашего внимания реализация инфраструктурных проектов и энергетическая безопасность», — написал Вучич в своем аккаунте в Instagram.

Визит Орбана и Сийярто в частности связан с новым пакетом санкций в отношении российского нефтегазового сектора со стороны США. В санкционный список, помимо российских компаний, была также включена компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Ее производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Президент Сербии заявил, что введение санкций подразумевает прямое требование Вашингтона к сербским властям вывести российский капитал из компании NIS. По его словам, этот процесс должен завершиться до 25 февраля.