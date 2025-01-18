USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Европейские друзья Путина собрались воедино

15:51 1101

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и глава МИД Петер Сийярто проведут переговоры с главой Сербии Александром Вучичем. Орбан и Сийярто прибыли в Белград для переговоров по вопросам энергетической безопасности.

«Всегда честь и удовольствие принимать в Белграде наших венгерских друзей Виктора Орбана и Петера Сийярто. Вместе с [первым вице-премьером, министром финансов Сербии] Синишей Мали мы обсуждаем текущие геополитические и региональные вопросы, а также укрепление сотрудничества между нашими двумя странами с целью поиска решений новых вызовов. В центре нашего внимания реализация инфраструктурных проектов и энергетическая безопасность», — написал Вучич в своем аккаунте в Instagram.

Визит Орбана и Сийярто в частности связан с новым пакетом санкций в отношении российского нефтегазового сектора со стороны США. В санкционный список, помимо российских компаний, была также включена компания NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Ее производственные мощности находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Президент Сербии заявил, что введение санкций подразумевает прямое требование Вашингтона к сербским властям вывести российский капитал из компании NIS. По его словам, этот процесс должен завершиться до 25 февраля.

Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
16:30 846
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
14:26 2478
Тайный визит Галстаняна в Иран
Тайный визит Галстаняна в Иран
16:20 708
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой»
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой» иранский аналитик Фаршид Багериан в гостях у haqqin.az
03:05 3831
Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно!
Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно! о наших проблемах; все еще актуально
02:21 6828
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями?
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями? наш спецреп
02:08 7857
Что происходит с рынком недвижимости Баку?
Что происходит с рынком недвижимости Баку? экспертные оценки; все еще актуально
01:38 7469
Армения покупает у Индии все больше оружия: после гаубиц ATAGS — Trajan
Армения покупает у Индии все больше оружия: после гаубиц ATAGS — Trajan наш комментарий
14:48 2088
Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан»
Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан» о развитии ситуации
03:31 8421
Глава МИД Германии отказалась фотографироваться с Шольцем
Глава МИД Германии отказалась фотографироваться с Шольцем
13:10 3635
Теракт в центре Тегерана: новые подробности
Теракт в центре Тегерана: новые подробности ОБНОВЛЕНО 14:16
14:16 5300

ЭТО ВАЖНО

Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
16:30 846
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
14:26 2478
Тайный визит Галстаняна в Иран
Тайный визит Галстаняна в Иран
16:20 708
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой»
«Пезешкиан искусно лавирует, пугая Россию отношениями с Западом, а США – союзом с Москвой» иранский аналитик Фаршид Багериан в гостях у haqqin.az
03:05 3831
Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно!
Суд вынес несколько решений. А чиновникам все равно! о наших проблемах; все еще актуально
02:21 6828
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями?
В Ясамальском районе готовят большой снос. Что с компенсациями? наш спецреп
02:08 7857
Что происходит с рынком недвижимости Баку?
Что происходит с рынком недвижимости Баку? экспертные оценки; все еще актуально
01:38 7469
Армения покупает у Индии все больше оружия: после гаубиц ATAGS — Trajan
Армения покупает у Индии все больше оружия: после гаубиц ATAGS — Trajan наш комментарий
14:48 2088
Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан»
Эрдоган закрыл вопрос Оджалана… и нацелился на «сирийский Курдистан» о развитии ситуации
03:31 8421
Глава МИД Германии отказалась фотографироваться с Шольцем
Глава МИД Германии отказалась фотографироваться с Шольцем
13:10 3635
Теракт в центре Тегерана: новые подробности
Теракт в центре Тегерана: новые подробности ОБНОВЛЕНО 14:16
14:16 5300
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться