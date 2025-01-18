Фернандо Алонсо и птичий помет

В социальных сетях «Формулы-1» опубликовано забавное видео, на котором показана реакция 2-кратного чемпиона «королевских гонок» Фернандо Алонсо на помет голубя, попавший к нему на плечо во время прогулки по паддоку.

Испанец размазал его по своей руке, после чего... пожал руку одному из проходящих мимо людей.

По итогам сезона-2024 «Формулы-1» Алонсо занял 9-е место в личном зачете, набрав 70 очков. Победу в чемпионате одержал Макс Ферстаппен, набравший 437 баллов. В следующем сезоне Алонсо продолжит выступать в составе «Астон Мартин».

Напомним, в 2016 году Фернандо Алонсо был послом первой гонки «Ф-1», прошедшей в Баку. Тогда она называлась Гран-при Европы. 8 лет назад авторитетное испанское издание Marca сообщало, что за эту миссию Алонсо получил от организаторов бакинской «Формулы» 2 миллиона евро.