Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном

Подписание договора между Москвой и Тегераном состоялось прямо накануне инаугурации президента США Дональда Трампа. Несомненно, что обе стороны попытались впечатлить Белый дом демонстрацией своей солидарности. Но получилось плохо. Единственное, в чем в ходе вчерашних переговоров стороны продемонстрировали трогательное единодушие – так это в желании избежать каких-то конкретных договоренностей и взаимных обязательств. У тех, кто следил за ходом встречи российского и иранского президентов, порой создавалось впечатление, что в их диалоге незримо присутствовал кто-то третий, кто в любой момент мог грозно пригрозить пальцем: «А вот об этом договариваться даже и не думайте». Что бы сейчас не говорили о вчерашних переговорах и подписанном соглашении падкие на сенсацию и кликабельные заголовки журналисты и «эксперты» - и встреча двух президентов была ни о чем, и подписанное соглашение получилось абсолютно беззубым.

Ни о реальном политическом и военном союзе, ни о взаимной поддержке в случае агрессии в отношении партнера, ни о чем-то еще, не менее серьезном, вроде признания Крыма и других оккупированных украинских территорий российскими и речи не шло. А подписанное вчера соглашение – это не фиксация уже имеющихся проектов и даже намерений их реализовать, а просто обмен любезностями. Поэтому слова российского президента о том, что в российско-иранском договоре якобы «поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях», и что этот, дескать, «по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего Евразийского региона» - это просто слова, за которыми ничего не стоит. Это отражение той виртуальной реальности, в которой живет часть российского и иранского истеблишмента, и которая ничего общего не имеет с действительностью. И если Москва и Тегеран планировали вчерашним мероприятием послать некий сигнал миру о том, что Россия и Иран теперь «стратегические партнеры», что они вместе всерьез и надолго, что в их тандеме никто никого не бросит и никуда «на сторону» не уйдет – то получилось как-то совсем уж неубедительно. Суетливо и без всякого наличия стратегических перспектив. О чем будут говорить, в первую очередь – в иранских элитах, поскольку они, что парадоксально, чуть более свободны в критике собственных властей, уже в ближайшее время, когда уляжется информационная шумиха. А через месяц, глядишь, об этом событии вообще забудут. И на тех, кто попытается о нем вспомнить как о сколько-нибудь серьезном факторе в международных раскладах, – будут глядеть с ироничным сожалением: «Поздравляем, господин фантазер, заврамшись».