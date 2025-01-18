Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Подписание договора между Москвой и Тегераном состоялось прямо накануне инаугурации президента США Дональда Трампа. Несомненно, что обе стороны попытались впечатлить Белый дом демонстрацией своей солидарности. Но получилось плохо.
Единственное, в чем в ходе вчерашних переговоров стороны продемонстрировали трогательное единодушие – так это в желании избежать каких-то конкретных договоренностей и взаимных обязательств. У тех, кто следил за ходом встречи российского и иранского президентов, порой создавалось впечатление, что в их диалоге незримо присутствовал кто-то третий, кто в любой момент мог грозно пригрозить пальцем: «А вот об этом договариваться даже и не думайте».
Что бы сейчас не говорили о вчерашних переговорах и подписанном соглашении падкие на сенсацию и кликабельные заголовки журналисты и «эксперты» - и встреча двух президентов была ни о чем, и подписанное соглашение получилось абсолютно беззубым.
Ни о реальном политическом и военном союзе, ни о взаимной поддержке в случае агрессии в отношении партнера, ни о чем-то еще, не менее серьезном, вроде признания Крыма и других оккупированных украинских территорий российскими и речи не шло. А подписанное вчера соглашение – это не фиксация уже имеющихся проектов и даже намерений их реализовать, а просто обмен любезностями.
Поэтому слова российского президента о том, что в российско-иранском договоре якобы «поставлены амбициозные задачи и намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудничества на долгосрочную перспективу в политике и безопасности, в торгово-инвестиционной, гуманитарной областях», и что этот, дескать, «по-настоящему прорывной документ нацелен на создание необходимых условий для стабильного и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего общего Евразийского региона» - это просто слова, за которыми ничего не стоит.
Это отражение той виртуальной реальности, в которой живет часть российского и иранского истеблишмента, и которая ничего общего не имеет с действительностью. И если Москва и Тегеран планировали вчерашним мероприятием послать некий сигнал миру о том, что Россия и Иран теперь «стратегические партнеры», что они вместе всерьез и надолго, что в их тандеме никто никого не бросит и никуда «на сторону» не уйдет – то получилось как-то совсем уж неубедительно. Суетливо и без всякого наличия стратегических перспектив. О чем будут говорить, в первую очередь – в иранских элитах, поскольку они, что парадоксально, чуть более свободны в критике собственных властей, уже в ближайшее время, когда уляжется информационная шумиха.
А через месяц, глядишь, об этом событии вообще забудут. И на тех, кто попытается о нем вспомнить как о сколько-нибудь серьезном факторе в международных раскладах, – будут глядеть с ироничным сожалением: «Поздравляем, господин фантазер, заврамшись».
Поневоле возникает вопрос, для чего вообще стоило все это действо затевать, коль уж оно не имеет практического смысла? Не сгущает ли автор краски, делая упор на бессмысленность данного мероприятия? Отнюдь, некий резон в его подписании здесь все же присутствует. Правда, совсем не такой, какой хотелось бы продемонстрировать Москве и Тегерану.
Владимиру Путину нужны переговоры с Трампом. Точно также, как у его иранского коллеги Пезешкиана есть мандат от высшего руководства Ирана на то, чтобы добиваться ослабления санкций и возобновления отношений с США. Поскольку это единственно возможное решение улучшения социально-экономической ситуации в Исламской Республике.
При таких исходных данных российско-иранское соглашение – самая подходящая вещь, которую можно выставлять на торги с Вашингтоном. Оно ведь не накладывает ни на Тегеран, ни на Москву никаких конкретных обязательств – а значит и отказ от него в пользу неких, полученных взамен от Америки преференций, грехом не является. А само соглашение… Ну, что ж. Оно будет закинуто на дальнюю полку в дипломатические архивы, где уже пылится немало подобных документов.