Тайный визит Галстаняна в Иран

Лидер армянского протестного движения архиепископ Баграт Галстанян отбыл с секретным визитом в Иран, пишет армянская газета Past.

Отмечается, что информация о визите держалась в секрете, о нем даже не знал политический совет движения.

Согласно источнику, в ближайшие 2 дня епископ Галстанян проведет политические встречи с высокопоставленными чиновниками и священнослужителями Ирана.