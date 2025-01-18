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Тайный визит Галстаняна в Иран

16:20 710

Лидер армянского протестного движения архиепископ Баграт Галстанян отбыл с секретным визитом в Иран, пишет армянская газета Past.

Отмечается, что информация о визите держалась в секрете, о нем даже не знал политический совет движения.

Согласно источнику, в ближайшие 2 дня епископ Галстанян проведет политические встречи с высокопоставленными чиновниками и священнослужителями Ирана.

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