Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли

В Имишлинском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Отмечается, что ехавшие по служебным обязанностям сотрудники МВД, чтобы избежать столкновения с другим транспортным средством выехали на обочину, задев стоявших там детей.

В результате двое детей погибли, остальные стоявшие на обочине дети и водитель госпитализированы. Пострадавший инспектор находится в тяжелом состоянии.

По факту возбуждено уголовное дело, полиция и прокуратура ведут расследование.

Как сообщили в TƏBİB, вызов поступил из села Ялавадж около 12:50. На место происшествия прибыли две бригады скорой помощи.

Трое пострадавших (девочки) с телесными повреждениями доставлены в больницу, состояние одной из них тяжелое.

Состояние пострадавшего мужчины, 1992 года рождения, и женщины, 2015 года рождения, тяжелое, они находятся в реанимации. Обоим диагностировали черепно-мозговую травму.

Одна из пострадавших скончалась в больнице. Еще один ребенок скончался на месте происшествия до приезда врачей.