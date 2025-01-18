«Азеришыг» явился к губинским бизнесменам

В целях обеспечения абонентов стабильной и бесперебойной электроэнергией, а также минимизации потерь электроэнергии ОАО «Азеришыг» продолжает работы по обновлению электросетей в столице и регионах.

В мероприятии приняли участие замдепартамента по работе с ASAN хidmət ОАО «Азеришыг» Инам Юсифов, начальник Хачмазского РЭЦ (региональное управление по сбыту и снабжению энергией) Вугар Кязимов, начальник отдела учета и контроля исполнения актов ОАО «Азеришыг» Фуад Юсифов, заместитель начальника отдела анализа и прогнозирования социально-экономического развития исполнительной власти Губинского района Логман Алиев.

Одно из таких мероприятий, проведенных по поручению президента Ильхама Алиева, состоялось в Губе. На встрече, состоявшейся в Губинском районном Центре Гейдара Алиева, присутствовало более 30 предпринимателей и местных жителей.

Кроме того, в регионах регулярно проводятся встречи для облегчения деятельности фермеров, предпринимателей и граждан, устранения возникающих трудностей, выслушиваются их мнения, предложения и рекомендации.

В ходе встречи предпринимателям и гражданам была предоставлена обширная информация о работах по реконструкции и капитальному ремонту, проводимых ОАО «Азеришыг» в регионах. Было отмечено, что по поручению главы государства сегодня даже в самых отдаленных горных районах страны электрические сети, построенные еще в 50-60-х годах прошлого века, заменяются на новые. Строятся подстанции различной мощности, устанавливаются современные трансформаторы. Строительство современных сетей призвано предотвратить потери энергии и обеспечить бесперебойное и стабильное электроснабжение абонентов.

Также были проведены просветительские беседы с предпринимателями и гражданами об электронных услугах, дана подробная и полная информация обо всех услугах, предоставляемых в сервисных центрах. В ходе мероприятия были разъяснены порядок подключения к новым сетям электроснабжения, выдачи технических условий, правила оплаты.

Кроме того, была предоставлена подробная информация о других услугах, за которыми граждане обращаются чаще всего, — техническое обслуживание оборудования, находящегося на балансе абонента, регистрация жилых квартир в многоквартирных домах, меры, принимаемые в случаях повреждения счетчиков, порядок переименования Абоненты-нерезиденты, услуги по восстановлению смарт-карт и некорректных платежей, а также их вопросы получили ответы. При этом была предоставлена подробная информация обо всех услугах, предоставляемых как в центрах ASAN Xidmət, так и через электронные платформы. Были подчеркнуты возможности, созданные для более легкого и быстрого разрешения обращений граждан и предпринимателей.

Были подробно разъяснены возможности для абонентов подать заявление в учреждение в режиме онлайн, не выходя из офиса или дома. Были выслушаны вопросы фермеров и местных жителей по различным проблемам, а часть поднятых проблем была решена на месте. Следует отметить, что представители ОАО «Азеришыг» продолжают встречаться с предпринимателями и гражданами во всех регионах страны.