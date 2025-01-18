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Трамп может депортировать принца Гарри

17:36 979

Избранный президент США Дональд Трамп может депортировать британского принца Гарри из страны в течение ближайших месяцев. Такое мнение выразил директор Центра свободы имени Маргарет Тэтчер при аналитическом центре Heritage Foundation Найл Гардинер в интервью газете The Daily Express.

Heritage Foundation с 2023 года пытается добиться раскрытия информации о том, сообщал ли принц Гарри о своем опыте употребления наркотиков, когда получал американскую визу. Сокрытие данных сведений может являться основанием для отказа в выдаче документов. Министерство внутренней безопасности США в июне 2023 года отказало Heritage Foundation в просьбе о публикации иммиграционных документов перебравшегося в штат Калифорния принца Гарри.

"Мы хотим знать, был ли он честен и правдив при подаче иммиграционного заявления. Если кто-то указывает лживые сведения в американском иммиграционном заявлении, то это считается уголовным преступлением и такой человек подлежит депортации из Соединенных Штатов. Мы просим опубликовать эти сведения, чтобы американский народ мог увидеть, что именно указывалось в иммиграционных документах Гарри. Если ему нечего бояться, он должен поддержать раскрытие этих сведений", - сказал Гардинер.

По его словам, принц Гарри "может быть депортирован из Соединенных Штатов очень быстро", если окажется, что он лгал при подаче анкеты. "Документы могут быть обнародованы в любое время в течение двух лет. Я надеюсь, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев. Я думаю, что президент Трамп, вероятно, прикажет обнародовать их. У него есть полномочия для этого", - подчеркнул эксперт.

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