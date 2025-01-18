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Спасший Трампа от гибели охранник стал главой Секретной службы

17:51 1018

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Шона Каррана, своего личного телохранителя, на пост директора Секретной службы США. Карран приобрел национальную известность после того, как сыграл ключевую роль в предотвращении покушения на Трампа 13 июля 2024 года.

По словам источников, близких к команде президента, Трамп принял это решение в знак признательности за проявленный Карраном героизм и преданность делу защиты. Во время покушения Карран оперативно обезвредил нападавшего, тем самым спасая жизнь президента и других высокопоставленных лиц.

Шон Карран, ветеран с 20-летним стажем в области безопасности, имеет опыт работы в спецподразделениях и частных охранных структурах. В своей новой роли он намерен уделить особое внимание модернизации технологий защиты и повышению профессионального уровня сотрудников Секретной службы.

«Шон — это человек, которому я могу полностью доверять. Его профессионализм и самоотверженность сделали его идеальным выбором для этой ответственной должности», — заявил Трамп в официальном пресс-релизе.

Ожидается, что назначение Каррана получит широкую поддержку, так как его действия во время покушения стали символом преданности и мужества. Вступление Каррана в должность состоится в ближайшие недели, после завершения необходимых процедур утверждения.

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