Спасший Трампа от гибели охранник стал главой Секретной службы

Избранный президент США Дональд Трамп назначил Шона Каррана, своего личного телохранителя, на пост директора Секретной службы США. Карран приобрел национальную известность после того, как сыграл ключевую роль в предотвращении покушения на Трампа 13 июля 2024 года.

По словам источников, близких к команде президента, Трамп принял это решение в знак признательности за проявленный Карраном героизм и преданность делу защиты. Во время покушения Карран оперативно обезвредил нападавшего, тем самым спасая жизнь президента и других высокопоставленных лиц.

Шон Карран, ветеран с 20-летним стажем в области безопасности, имеет опыт работы в спецподразделениях и частных охранных структурах. В своей новой роли он намерен уделить особое внимание модернизации технологий защиты и повышению профессионального уровня сотрудников Секретной службы.

«Шон — это человек, которому я могу полностью доверять. Его профессионализм и самоотверженность сделали его идеальным выбором для этой ответственной должности», — заявил Трамп в официальном пресс-релизе.

Ожидается, что назначение Каррана получит широкую поддержку, так как его действия во время покушения стали символом преданности и мужества. Вступление Каррана в должность состоится в ближайшие недели, после завершения необходимых процедур утверждения.