Эстонцы отказались закрывать границу с Россией

Закрытие границы между Эстонией и Россией было бы «неразумным шагом» и могло бы привести к «очень большим издержкам для общества». Такое мнение выразил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

Министр подчеркнул, что у страны уже имеется план на случай необходимости закрытия границы с РФ, однако он поставил под сомнение эффективность такого шага. «Вопрос только в том, сможет ли закрытие границы заставить русских передумать? Нет, не заставит», — приводит ERR заявление Ляэнеметса.

Министр также добавил, что в Таллине нет точного понимания, может ли закрытие границы привести к усилению миграционного давления, как это, по его словам, происходило «в Польше или какой-нибудь другой стране». Однако в случае обострения ситуации с мигрантами Эстонии придется выделять дополнительные ресурсы для обеспечения безопасности, отметил глава ведомства.

Вопрос о закрытии эстонско-российской границы активно обсуждается с декабря 2024 года. Лидер партии Isamaa («Отечество») Урмас Рейнсалу, занимавший пост министра иностранных дел в 2022–2023 годах, 14 января обосновал такую необходимость гибридными атаками, организованными Россией против Эстонии и ее союзников.

Представитель Центристской партии Яан Тоотс выступил категорически против закрытия границы, подчеркнув, что единственный пешеходный переход между Эстонией и Россией пользуется большой популярностью среди граждан соседних стран.

15 января начальник департамента пограничной и миграционной политики МВД Эстонии Янек Мяги заявил, что министерство не видит причин для закрытия пограничных пунктов. Он подчеркнул, что такое решение должно основываться на объективной оценке угроз.