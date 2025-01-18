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Шольц увидел в Маске угрозу для Европы

18:25 319

Дружеские отношения миллиардера Илона Маска с ультраправыми ставит под угрозу демократию в Европе. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

«Он поддерживает ультраправых повсюду в Европе - в Великобритании, Германии, многих других странах - и это то, что абсолютно неприемлемо. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество, и это необходимо критиковать», - подчеркнул политик.

По словам Шольца, он не против того, чтобы Маск выражал свою свободу слова, однако добавил:

«Его переход на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, является неприемлемым».

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