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Эрдоган о новых операциях в Сирии

19:00 1161

Турция снова может начать антитеррористические операции в Сирии. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в провинции Мерсин.

«Если террористы не прислушаются к нашим призывам, мы сами решим этот вопрос в результате наших эффективных операций. Теперь будущее региона будут определять его древние народы», - сказал Эрдоган.

Турецкий лидер заявил, что столетняя игра в регионе нарушена: «В нашем регионе обеспечивается братство и стабильность».

По словам Эрдогана, официальная Анкара настаивает на предотвращении новых сценариев в Сирии.

«В ближайшем будущем мы предпримем шаги для полного прекращения существования террористической организации YPG, которая оккупировала треть Сирии», - отметил он.

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