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Kapital Bank удвоил борьбу с киберпреступностью

19:54 521

Как известно, в последнее время число случаев мошенничества стремительно растет. Несмотря на то, что банки, а также Ассоциация банков Азербайджана и Министерство внутренних дел провели множество мероприятий по повышению осведомленности общественности о кибербезопасности, число людей, ставших жертвами киберпреступности, по-прежнему довольно велико.

К сожалению, одним из банков, чье имя было упомянуто в этой связи, является Kapital Bank, ведущий банк страны с более чем 5 миллионами клиентов. Мошенники, пользуясь большим количеством клиентов и тем, что у подавляющего большинства населения страны есть банковские карты, пытаются обмануть клиентов и присвоить их средства различными способами.

Обратите внимание, что в крайне редких случаях, когда клиент передает свои персональные данные, восстановление украденных средств становится затруднительным. В связи с этим банк настоятельно призывает своих клиентов проявлять особую бдительность в отношении киберугроз. Для вашего сведения, в 2024 году благодаря своевременным мерам было заблокировано 198 734 мошеннических транзакций, затронувших 141 616 уникальных клиентов, обратившихся в Kapital Bank. Это в два раза больше, чем в 2023 году, когда подобных случаев было зафиксировано у 72 000 клиентов. В прошлом году банк также предотвратил мошенническую деятельность на 105 веб-сайтах и заблокировал почти 1000 фальшивых аккаунтов в социальных сетях.

Для Kapital Bank безопасность клиентов является одним из главных приоритетов. Для этого в банке действуют 54 механизма контроля по стандарту ISO27001. Также создан механизм круглосуточного мониторинга для оперативного разрешения инцидентов кибербезопасности. Таким образом, сотрудники банка круглосуточно отслеживают киберугрозы и вмешиваются в опасные ситуации. Это гарантирует независимую защиту данных клиентов и оперативное реагирование на них. Модель DevSecOps также применяется к безопасности мобильных приложений.

Несмотря на все усилия, банки и клиенты должны совместно бороться с мошенничеством. В связи с этим Kapital Bank вновь напоминает своим клиентам быть особенно внимательными и не передавать свои персональные данные или информацию о картах третьим лицам. Важно убедиться в безопасности платформ, на которых вводятся данные карт, и не разглашать такую информацию, как цифровой код на карте, 3D-код безопасности, полученный по СМС, или код идентификационной карты. Мы настоятельно рекомендуем не делиться этими данными с посторонними и не доверять непроверенным видеороликам или рекламным материалам, якобы отправленным от имени Kapital Bank.

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