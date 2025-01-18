Теракт и в Тель-Авиве
20:09 869
Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве, в результате несколько человек были ранены, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.
Нападение произошло на улице Левонтин. Один пострадавший — мужчина в возрасте около 20 лет, у него серьезные ножевые ранения верхней части тела, его госпитализировали.
Инцидент расследуется как предполагаемый террористический акт, пишет Ynet со ссылкой на полицию.
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