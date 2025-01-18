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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Теракт и в Тель-Авиве

20:09 869

Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве, в результате несколько человек были ранены, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.

Нападение произошло на улице Левонтин. Один пострадавший — мужчина в возрасте около 20 лет, у него серьезные ножевые ранения верхней части тела, его госпитализировали.

Инцидент расследуется как предполагаемый террористический акт, пишет Ynet со ссылкой на полицию. 

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02:08 8983
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