Теракт и в Тель-Авиве

Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве, в результате несколько человек были ранены, пишет The Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию.



Нападение произошло на улице Левонтин. Один пострадавший — мужчина в возрасте около 20 лет, у него серьезные ножевые ранения верхней части тела, его госпитализировали.



Инцидент расследуется как предполагаемый террористический акт, пишет Ynet со ссылкой на полицию.