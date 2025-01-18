Германия готова отправить солдат в Украину, но с условием

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что он готов направить немецких солдат в Украину, чтобы помочь обеспечить безопасность демилитаризованной зоны, если с Россией будет достигнуто соглашение о прекращении огня.

В интервью газете Sueddeutsche Zeitung Писториус также заявил, что Германия должна стремиться тратить на оборону около трех процентов ВВП.

Отвечая на вопрос о возможном размещении немецких войск для обеспечения безопасности буферной зоны между Россией и Украиной, если это будет согласовано, Писториус сказал: «Мы являемся крупнейшим партнером НАТО в Европе. Очевидно, что нам предстоит сыграть свою роль».

По его словам, этот вопрос «будет обсуждаться в свое время».

Писториус заявил, что Россия в настоящее время оккупирует 18 или 19 процентов территории Украины. Но, несмотря на почти три года войны, Москва не добилась большего и понесла значительные потери в своей собственной армии в ходе этой попытки, добавил он.