Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?

В ходе визита президента Ирана Месуда Пезешкиана в Москву российская сторона неожиданно сообщила, что между участниками стратегического договора достигнуто также соглашение о транспортировке в Иран крупных объемов российского газа, который будет доставляться через территорию Азербайджана. Речь идет о ежегодных поставках в объеме 55 миллиардов кубометров. По итогам переговоров министр энергетики России Сергей Цивилев сообщил, что проект газопровода Россия-Иран подписан и пройдет через Азербайджан. «Маршрут полностью обговорен, - отметил Цивилев. - Сейчас находимся на финальной стадии переговоров — утверждение цены. Объемы уже зафиксированы. Цена — всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса. Поэтому с обеих сторон созданы рабочие группы, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию».

Министр энергетики РФ также отметил, что на начальном этапе планируется транспортировка небольших объемов — около двух миллиардов кубометров в год. «Но есть предварительная договоренность, что мы увеличим объем до 55 миллиардов кубометров», — добавил Цивилев. При этом российский министр энергетики не уточнил, идет ли речь о расширении существующей системы газопроводов или о строительстве нового трубопровода. В свою очередь, президент Владимир Путин подтвердил достижение договоренности о транспортировке российского газа в Иран через Азербайджан и также упомянул объем в 55 миллиардов кубометров в год. Азербайджанская сторона пока не комментирует заявления, сделанные в Москве. На сегодняшний день Иран обладает вторыми в мире по величине запасами природного газа после России и в плане обеспечения внутреннего спроса имеет профицит на юге и острый дефицит - на севере. Проблема лишь в том, что Иран в своем нынешнем состоянии не может эффективно освоить эти запасы. В результате по итогам 2023 года Иран, занимая третье место в мире по добыче газа и выкачав 251,7 миллиарда кубометров, 245,6 из них использовал для нужд внутреннего потребления.

В 2023 году Иран экспортировал всего 14 миллиардов кубометров газа в Турцию и Ирак плюс еще около 0,4 миллиарда кубометров, которые в рамках соглашения «газ в обмен на электроэнергию» ежегодно поставляются в Армению. Что же касается обеспечения газом северных регионов Ирана, то долгое время оно осуществлялось за счет газа из Туркменистана. Здесь же, в северном Иране, был организован транзит туркменского газа и в Азербайджан. Но несколько лет назад из-за споров между хозяйствующими субъектами поставки туркменского газа были прекращены, что и объясняет причину, из-за которой Иран не может обеспечить газом и электроэнергией потребности своего почти 90-миллионного населения. Особенно зимой, когда страна часто сталкивается с энергетическими кризисами. Перечисленные выше обстоятельства объясняют заинтересованность Тегерана в закупке российского газа. В свою очередь, Москва, потерявшая значительную часть своей доли на европейском рынке, также стремится найти новые рынки сбыта и видит в Иране одну из возможных альтернатив.

В июне 2024 года «Газпром» и Национальная иранская газовая компания (NIGC) подписали стратегический меморандум о подготовке поставок российского природного газа в ИРИ. Иранская сторона даже озвучила потенциальный объем поставок — 300 миллионов кубометров в сутки (то есть, 109 миллиардов кубометров в год) для внутреннего потребления, а также для реэкспорта в соседние страны. Сообщалось, что расходы на создание необходимой инфраструктуры, включая возможное строительство газопровода с севера на юг Ирана, возьмет на себя Россия. По расчетам, этот проект должен был обеспечить ежегодный финансовый оборот в размере 10–12 миллиардов долларов. Тогда маршрут будущих поставок российского газа в Иран, а также объемы на первом этапе официально объявлены не были. А потому вопрос, каким маршрутом будут транспортироваться в Иран столь значительные объемы российского газа, оставался главной интригой. Потенциально существовали два маршрута — через Азербайджан или через страны Центральной Азии. Иранские СМИ сообщали тогда, что Иран и Россия договорились, что своп-поставки газа в объеме 15 миллионов кубометров в сутки (5,5 миллиарда кубометров в год) пойдут через магистральный газопровод Гаджикабул - Астара - Абадан (МГП), связывающий Иран и Азербайджан, а также через соединяющий Азербайджан и республику Северная Осетия-Алания газопровод Гаджикабул (Кази-Магомед) — Ширвановка — Моздок (азербайджанский участок известен, как МГП Ново-Филя - Баку – ред.)

И вот вчера Россия официально объявила о согласовании маршрута через Азербайджан. В то же время, источники в российской энергетической сфере утверждают, что это вовсе не означает отказ от поставок через Центральную Азию. Россия заинтересована в использовании обоих маршрутов, чтобы максимально увеличить объемы поставок в Иран, часть которых будет направлена на внутренние нужды Исламской Республики, а другая - пойдет на экспорт в Турцию, как часть совместных планов Ирана, России и Катара по созданию в этой стране газового хаба. Для России чьи перспективы прямого экспорта голубого топлива в Европу значительно ограничены, создание хаба в Турции – это реальный шанс сохранить возможности поставок в Старый Свет. Важно уточнить, что в принципе система газопроводов советских времен позволяет поставлять через Азербайджан до 10 миллиардов кубометров газа в год. Правда, для этого необходимо обновить компрессорные станции и реконструировать имеющуюся систему. Помимо этого, увеличение объема поставок до более значительных масштабов потребует строительства нового трубопровода, то есть миллиардных инвестиций. Согласно данным издания Oilcapital.ru, «Газпром» в принципе может поставлять в Иран через Азербайджан за счет резервов «Единой системы газоснабжения» до 10 миллиардов кубометров газа в год. Эти резервы уже есть в балансе компании и могут формироваться из разных источников добычи для ценовой оптимизации. Основным источником голубого топлива станет Западная Сибирь, включая полуостров Ямал. Однако при увеличении ежегодных объемов поставок с 10 до 50-70 миллиардов кубометров потребуется масштабная оптимизация источников поставок, чтобы обеспечить хотя бы минимальную рентабельность.

Выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2024 года, Владимир Путин намекнул, как на возможный источник, использование Астраханского газоконденсатного месторождения. На бумаге запасы этого месторождения выглядят впечатляюще - 4 триллиона кубометров природного газа могли бы обеспечить ежегодную добычу на уровне 100 миллиардов кубометров, что позволило бы в течение 30 лет не только обеспечивать дешевым газом юг России, но и экспортировать его. Тем не менее, на пике добычи объем производства здесь составлял ежегодно лишь 12 миллиардов кубометров, а в настоящее время оценивается в 9,5 миллиарда кубометров. Ключевой проблемой Астраханского газоконденсатного месторождения является высокий уровень содержания сероводорода в добываемом здесь природном газе. Даже при потенциальной добыче 100 миллиардов кубометров в год, только половина этого объема будет представлять собой товарный газ, пригодный после переработки для потребителей. Напомним, что для освоения этого месторождения был построен Астраханский газоперерабатывающий завод (АГПЗ) с мощностью 12 миллиардов кубометров в год. Однако сейчас иностранное оборудование, которым оснащен АГПЗ, нуждается в капитальном ремонте. Что влияет на производительность завода и, соответственно, на уровень добычи месторождения. Завод был построен французской инжиниринговой компанией Technip – одной из первых западных компаний, которая после начала российского вторжения в Украину зимой 2022 года, заявив об исполнении решений по санкциям, свернула в России все работы и поставки оборудования.