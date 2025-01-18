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Cирия отказалась от российских, иранских и израильских товаров

20:44 236

Сирия запретила ввоз товаров из РФ, Ирана и Израиля, а также въезд граждан последних двух стран, пишет Al Araby со ссылкой на сообщение Минфина арабской республики.

«Министерство финансов Сирии объявило о запрете на ввоз товаров, происходящих из Ирана, Израиля и России, а также о полномочиях контрольно-пропускных пунктов и портов в стране, запрещающих въезд израильтян и иранцев в Сирию», - говорится в сообщении. Издание добавляет, что товары из указанных стран будут конфисковываться. Отмечается, что запрет на израильские товары существует уже несколько лет.

До этого сообщалось, что новые сирийские власти обратились к Лиге арабских государств (ЛАГ) с просьбой о помощи в восстановлении страны. С аналогичной просьбой Сирия также обратилась к государствам-членам БРИКС.

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