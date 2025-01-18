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Кандидат в канцлеры Германии дал нелестную оценку Трампу

21:22 1027

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц высказался о новоизбранном президенте США Дональде Трампе. Он отметил, что будущий американский лидер «очень предсказуем».

Мерц заявил, что Трамп является «очень предсказуемым лидером» с четкой повесткой дня, который заставит Европу быстрее провести необходимые реформы.

«Он думает то, что говорит, и делает то, что говорит», - сказал он.

В Берлине после двухдневной встречи с главами других консервативных партий Европы Мерц сказал журналистам, что в связи с этим, «можно ожидать, что в ближайшие недели и месяцы будет гораздо больше ясности, и что это, конечно, также принесет с собой много вызовов».

«Трамп ускоряет процесс в Европе, который мы должны были сделать в любом случае... В этом смысле это также возможность для нас сделать правильные вещи». - добавил он.

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