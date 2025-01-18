Стрелявший из автомобиля вице-премьер Хорватии подал в отставку
Заместитель премьер-министра Хорватии Йосип Дабро подал в отставку после того, как появились кадры, на которых он стреляет наугад из движущегося автомобиля, сообщает BBC News.
На кадрах видно, как Дабро, сидя на пассажирском сиденье, разговаривает, смеется и подпевает громкой музыке, а затем достает пистолет и стреляет через открытое окно в темноту.
Дабро, представляющий крайне правую националистическую партию «Движение за родину», заявил, что видео было снято несколько лет назад и что он стрелял тренировочными пулями.
В заявлении об отставке, опубликованном в соцсети Facebook, Дабро, который также был министром сельского, лесного и рыбного хозяйства, заявил, что не хочет отвлекать внимание правительства.
Он сказал, что подвергался «значительному давлению и угрозам» в связи с планами реформирования министерства. Видеозапись была обнародована ранее на этой неделе.
Партия Дабро входит в коалиционное правительство с правоцентристской партией Хорватского демократического союза (ХДС) премьер-министра страны Андрея Пленковича.