Мораль Моралеса: растление малолетней

Что интересно, решение об аресте Эво Моралеса утвердил провинциальный суд в южном департаменте страны Тариха. Прокуратура Боливии выдала ордер на его арест. По государственному телевидению объявили, что ему запрещено покидать страну, его счета заморожены. Дело о растлении несовершеннолетней, в котором фигурировал экс-президент, возбуждали в 2020 году, но так и не завершили. В декабре 2024 года прокуратура Тарихи сообщила, что выдвинула в отношении 65-летнего Моралеса новые обвинения. По версии следствия, родители 15-летней девушки познакомили дочь с Моралесом, чтобы сделать карьеру на государственной службе. Обменяли, так сказать, ее невинность на свои карьерные перспективы. В результате связи с президентом девушка забеременела и в 2016 году родила ребенка.

Делом заняты правоохранительные органы Тарихи, поскольку в этом департаменте проживает пострадавшая. По законам Эквадора, действия Эво Моралеса подпадают под статью «совращение малолетней», ему грозит тюремное заключение сроком от десяти до пятнадцати лет. Отец девушки уже находится под арестом. Сам Моралес, разумеется, все обвинения отбрасывает, называет их политическим преследованием, и на суд не явился. Решение об аресте выполнить будет непросто: экс-президент находится в своем семейном гнезде в Кочабамбе под защитой профсоюза сборщиков коки, в котором он когда-то начинал свою политическую карьеру. Его сторонники организовали едва не кольцевую линию обороны, расставив на подъездах блокпосты. Ранее в этом месяце сторонники Моралеса провели многотысячные акции протеста против преследования своего лидера. С именем Эво Моралеса многие боливийцы до сих пор связывают наилучшие воспоминания. За время, пока он был президентом с 2005 по 2019 год в этой бедной стране значительно улучшилось положение бедных и индейцев, что часто одно и то же. Сам Моралес был первым индейцем аймара, возглавившим Боливию. У него нет высшего образования, он выходец с самых низов, работал пастухом и сборщиком коки. Ему действительно удалось достигнуть хороших экономических результатов, правда, говорят, помогла хорошая мировая конъюнктура на природные ископаемые, добываемые в Боливии. Если в 2002 году в Боливии за чертой бедности жило 63% населения, в 2018-м цифра упала до 35%. Права индейцев были закреплены в Конституции, как и признание индейских традиций и 36 языков, на которых они говорят.