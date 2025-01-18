USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

США разместили гравитационные бомбы в Европе

18 января 2025, 23:14 1157

США разместили на базах НАТО в Европе модифицированные гравитационные бомбы B61-12. Об этом заявила глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

По ее словам, ядерный ландшафт в мире сильно изменился, а многополярное мироустройство сложнее того, которое было раньше. Хруби отметила, что теперь ясно, что ядерное табу может быть нарушено и появились новые угрозы.

«Мы вместе продвигаем наши взгляды на критически важную устойчивость цепочки поставок. НАТО имеет силу. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений предприятия и других регулярных мероприятий», - заявила представитель управления.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно, что США произвели первую партию модифицированных ядерных авиабомб. B61-13 является более мощной версией B61-12. Усовершенствованное оружие предоставляет США дополнительные возможности для поражения более сложных и масштабных военных целей. В NNSA уточнили, что ее мощность достигает 360 килотонн.

В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
00:26 192
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы
18 января 2025, 20:32 6259
Байден до сих пор жалеет… Представляете?!
Байден до сих пор жалеет… Представляете?! на злобу дня
18 января 2025, 13:04 5426
Президента Южной Кореи взяли под стражу
Президента Южной Кореи взяли под стражу ОБНОВЛЕНО 22:10
18 января 2025, 22:10 3399
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL фото; ОБНОВЛЕНО 21:55
18 января 2025, 21:55 14317
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему
18 января 2025, 18:07 7564
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном главная тема
18 января 2025, 16:14 5059
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям все еще актуально
18 января 2025, 12:15 7297
МИД Израиля о том, чем закончится война
МИД Израиля о том, чем закончится война ОБНОВЛЕНО 23:33
18 января 2025, 23:33 7157
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли видео; ОБНОВЛЕНО 16:58
18 января 2025, 16:58 9808
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
18 января 2025, 14:26 5360

ЭТО ВАЖНО

В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
00:26 192
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы
18 января 2025, 20:32 6259
Байден до сих пор жалеет… Представляете?!
Байден до сих пор жалеет… Представляете?! на злобу дня
18 января 2025, 13:04 5426
Президента Южной Кореи взяли под стражу
Президента Южной Кореи взяли под стражу ОБНОВЛЕНО 22:10
18 января 2025, 22:10 3399
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL фото; ОБНОВЛЕНО 21:55
18 января 2025, 21:55 14317
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему
18 января 2025, 18:07 7564
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном главная тема
18 января 2025, 16:14 5059
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям все еще актуально
18 января 2025, 12:15 7297
МИД Израиля о том, чем закончится война
МИД Израиля о том, чем закончится война ОБНОВЛЕНО 23:33
18 января 2025, 23:33 7157
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли видео; ОБНОВЛЕНО 16:58
18 января 2025, 16:58 9808
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
18 января 2025, 14:26 5360
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться