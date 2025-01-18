Операция "Хезболлы": спасай оружие!

Долгое время в информационном пространстве крутился миф о «высоких», если не сказать – «непревзойденных» боевых качествах бойцов элитных отрядов «Хезболлы», действующих в Сирии. Падение Асада дало оценку этому мифу: «доблестные хезболлоны» драпали чуть ли не впереди сирийских правительственных войск, бросая не просто оружие, а целые оружейные склады. Теперь спохватились, жалко стало утраченного имущества, а может иранские кураторы задали неудобный вопрос «а где?» - и потому «Хезболла» начала операцию «Спасай оружие!». Цель которой: вытащить с территории Сирии хоть какую-то часть вооружений, оставшихся на складах. Естественно – контрабандой и нелегально, естественно – с помощью агентуры из бывших сторонников режима, поскольку своими силами в нынешних сирийских условиях подобную операцию «Хезболле» не провернуть. Почему это операция, а не разовая акция? Да потому что это уже второй груз за неделю, первый был перехвачен несколько дней назад в районе Хомса. Номенклатура груза в обоих случаях идентичная – гранатометы и переносные ракетные комплексы российского производства, разобранные на составляющие дроны-камикадзе Shahed-101 иранского производства, ну и прочее, что в машины войдет.

Тайных оружейных складов «Хезболлы» в Сирии, так называемых «закладок», судя по всему, осталось более чем достаточно. И у новой власти пока нет возможности целенаправленно заняться их поиском. Что создает для нее дополнительные угрозы. Во-первых, любые бесхозные оружейные склады в нынешних сирийских условиях – это серьезная проблема, поскольку неизвестно, в чьи руки они попадут, а «черный оружейный рынок» в стране и без того достаточно большой. А, во-вторых, учитывая планы иранского КСИР по формированию собственных прокси в Сирии, такие склады снимают перед иранцами проблему их вооружения. Передавай агентуре координаты «закладок» - и вооружай. А поскольку запасы там явно очень большие – часть этого оружия иранская агентура вполне может выбросить на рынок. И заработать деньги на финансирование собственной деятельности. Повторюсь – ситуация для новых властей Сирии достаточно опасная и требует немедленного реагирования. Поскольку два груза – это то, что удалось перехватить. Сколько их было вывезено в реальности – неизвестно.