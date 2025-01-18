USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Операция "Хезболлы": спасай оружие!

горячая тема
Джемаль Бустани, автор haqqin.az
18 января 2025, 23:38 1015

Долгое время в информационном пространстве крутился миф о «высоких», если не сказать – «непревзойденных» боевых качествах бойцов элитных отрядов «Хезболлы», действующих в Сирии. Падение Асада дало оценку этому мифу: «доблестные хезболлоны» драпали чуть ли не впереди сирийских правительственных войск, бросая не просто оружие, а целые оружейные склады.

Теперь спохватились, жалко стало утраченного имущества, а может иранские кураторы задали неудобный вопрос «а где?» - и потому «Хезболла» начала операцию «Спасай оружие!». Цель которой: вытащить с территории Сирии хоть какую-то часть вооружений, оставшихся на складах. Естественно – контрабандой и нелегально, естественно – с помощью агентуры из бывших сторонников режима, поскольку своими силами в нынешних сирийских условиях подобную операцию «Хезболле» не провернуть.

Почему это операция, а не разовая акция? Да потому что это уже второй груз за неделю, первый был перехвачен несколько дней назад в районе Хомса. Номенклатура груза в обоих случаях идентичная – гранатометы и переносные ракетные комплексы российского производства, разобранные на составляющие дроны-камикадзе Shahed-101 иранского производства, ну и прочее, что в машины войдет.

Падение Асада дало оценку еще одному мифу: «доблестные хезболлоны» драпали чуть ли не впереди сирийских правительственных войск, бросая не просто оружие, а целые оружейные склады

Тайных оружейных складов «Хезболлы» в Сирии, так называемых «закладок», судя по всему, осталось более чем достаточно. И у новой власти пока нет возможности целенаправленно заняться их поиском. Что создает для нее дополнительные угрозы. Во-первых, любые бесхозные оружейные склады в нынешних сирийских условиях – это серьезная проблема, поскольку неизвестно, в чьи руки они попадут, а «черный оружейный рынок» в стране и без того достаточно большой.

А, во-вторых, учитывая планы иранского КСИР по формированию собственных прокси в Сирии, такие склады снимают перед иранцами проблему их вооружения. Передавай агентуре координаты «закладок» - и вооружай. А поскольку запасы там явно очень большие – часть этого оружия иранская агентура вполне может выбросить на рынок. И заработать деньги на финансирование собственной деятельности.

Повторюсь – ситуация для новых властей Сирии достаточно опасная и требует немедленного реагирования. Поскольку два груза – это то, что удалось перехватить. Сколько их было вывезено в реальности – неизвестно.

Все осложняется тем, что положение новых властей Сирии внутри страны достаточно неустойчиво. Это на международной арене у аш-Шараа и его кабинета все складывается достаточно благополучно. В самой же Сирии все не так благолепно. Восторг от свержения Асада еще продолжается, но близится время, когда и другие оппозиционеры решительно потребуют свой кусок от победного пирога.

Да и народный восторг не следует переоценивать. Он имеет свойство быстро испаряться, сменяясь сначала разочарованием, а затем и протестом. Это у талибов все было несколько по-иному, но Сирия и Афганистан – две совершенно разные страны с совершенно разной социальной антропологией.

Поэтому новым сирийским властям постоянно следует «держать ушки на макушке» и предельно внимательно относиться к угрозам, которые для них внутри страны возникают. Помня о том, что прежний режим и его союзники заложили в Сирии серьезное количество «политических мин». Большинство из которых еще не обезврежено, да что там – к этому «разминированию» нынешние власти даже еще не приступали.

В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
00:26 192
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы
18 января 2025, 20:32 6263
Байден до сих пор жалеет… Представляете?!
Байден до сих пор жалеет… Представляете?! на злобу дня
18 января 2025, 13:04 5428
Президента Южной Кореи взяли под стражу
Президента Южной Кореи взяли под стражу ОБНОВЛЕНО 22:10
18 января 2025, 22:10 3399
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL фото; ОБНОВЛЕНО 21:55
18 января 2025, 21:55 14317
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему
18 января 2025, 18:07 7565
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном главная тема
18 января 2025, 16:14 5059
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям все еще актуально
18 января 2025, 12:15 7297
МИД Израиля о том, чем закончится война
МИД Израиля о том, чем закончится война ОБНОВЛЕНО 23:33
18 января 2025, 23:33 7157
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли видео; ОБНОВЛЕНО 16:58
18 января 2025, 16:58 9808
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
18 января 2025, 14:26 5360

ЭТО ВАЖНО

В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
00:26 192
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы
18 января 2025, 20:32 6263
Байден до сих пор жалеет… Представляете?!
Байден до сих пор жалеет… Представляете?! на злобу дня
18 января 2025, 13:04 5428
Президента Южной Кореи взяли под стражу
Президента Южной Кореи взяли под стражу ОБНОВЛЕНО 22:10
18 января 2025, 22:10 3399
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL фото; ОБНОВЛЕНО 21:55
18 января 2025, 21:55 14317
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему
18 января 2025, 18:07 7565
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном главная тема
18 января 2025, 16:14 5059
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям все еще актуально
18 января 2025, 12:15 7297
МИД Израиля о том, чем закончится война
МИД Израиля о том, чем закончится война ОБНОВЛЕНО 23:33
18 января 2025, 23:33 7157
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли видео; ОБНОВЛЕНО 16:58
18 января 2025, 16:58 9808
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
Из-за проблем в Азербайджане Турция закупает сжиженный газ
18 января 2025, 14:26 5360
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться