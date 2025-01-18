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Украина отговорила Трампа от быстрых переговоров с Россией

18 января 2025, 23:41 937

Киев объяснил команде Дональда Трампа, что слишком ранняя попытка начать мирные переговоры с РФ будет фатальной для Украины. Сначала надо ослабить агрессора, а уже потом начинать с ним диалог. Об этом пишет британская The Telegraph.

Хотя Трамп уже прекратил разговоры о «мире за 24 часа», от его команды до сих пор звучат обещания о мире через «100 дней», или «за несколько месяцев». Как отмечается в публикации, такие попытки точно определить время окончания войны вызывают беспокойство в Киеве.

«Суть в том, что здесь нельзя принимать простых быстрых решений. Инициативу надо контролировать, ее нельзя отдавать России», - говорит советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В то время как российская армия медленно продвигается на Донбассе, Украина реализует свою ключевую стратегию далеко за линией фронта, говорят украинские чиновники. Речь идет о дальнобойных ударах украинских дронов по ключевым объектам российского ВПК и нефтепереработки.

Подоляк отмечает, что эти удары имеют значительное влияние на российскую экономику, наибольшую уязвимость Путина. По его словам, жизненно важно, чтобы Кремль шел на переговоры из-за того, что его заставили, а не он сам так решил.

«46% российского нефтеперерабатывающего сектора находится под ударом или в зоне действия украинского оружия. Это означает, что Россия постепенно теряет значительную часть этого ключевого сектора своей экономики. Кроме того, мы также наносим удары по ключевой военной инфраструктуре в европейском регионе России. Нам нужно быть в состоянии поддерживать такое давление, если мы хотим вступить в переговоры с позиции силы. Только если Россия понесет потери, она будет готова вести содержательные переговоры», - отметил Подоляк.

Однако источник в украинской разведке заявил автору публикации, что в большинстве случаев россиянам удавалось отремонтировать нефтяные объекты «в течение недели». По словам этого собеседника, только дополнительные поставки западных ракет в сочетании с более жесткими энергетическими санкциями заставят Путина подумать о сворачивании агрессии.

По мнению Подоляка, по крайней мере частично Киеву удалось убедить команду Трампа, что российская агрессия в Украине - это «не столько о захвате украинской территории, сколько о перераспределении влияния» в Европе. Иными словами, Трампу объяснили, что конечной целью Путина является не захват Запорожья, а как можно большее ослабление Запада.

Несмотря на сдержанный оптимизм, украинские чиновники тихо готовятся к возможности вести переговоры с не идеальной позиции, если Трамп таки попытается навязать быстрый мир за счет Украины. В таком случае Украина будет пытаться привлечь к переговорному процессу своих европейских партнеров, в частности Великобританию, и добиваться размещения на своей территории военного контингента стран-партнеров, как гарантии безопасности.

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