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В Тбилиси протесты: Похищают активистов

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Перед отделением полиции Тбилисского района Темка произошло столкновение между протестующими и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает Первый канал Грузии.

По имеющейся информации, несколько участников акции протеста были задержаны полицией за ношение масок, что стало причиной противостояния.

В свою очередь Новости-Грузия со ссылкой на TV Pirveli сообщает, что по меньшей мере шесть человек задержаны во время протестной акции у отделения полиции в тбилисском районе ТЭВЗ.

Несколько десятков человек провели шествие к отделению под слоганом «Нет полицейскому режиму» от метро «Сараджишвили». Некоторые участников митинга демонстративно закрыли лица масками. С недавнего времени делать это на протестах в Грузии запрещено.

Полицейские уведомили неподчинившихся, что те оштрафованы. В ответ они стали скандировать «Повсюду полиция – нигде справедливости».

Вскоре сотрудники МВД начали задерживать одного из демонстрантов, чему другие пытались помешать. Во время стычки была разбита стеклянная дверь отделения. Кроме того, грузинские телеграм-каналы сообщают о похищении ряда активистов неизвестными лицами.

В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
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