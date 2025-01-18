USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду

00:58 756

Новая администрация Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле, пишет издание Axios со ссылкой на советника избранного президента.

«Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа», - говорится в статье.

«Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», — заявил Axios советник Трампа, участвующий в обсуждениях внешней политики.

Издание напоминает, что кандидат в госсекретари Рубио на слушаниях в конгрессе США заявил, что Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей».

Также Венесуэла помогает Ирану строить беспилотники, сообщал Рубио.

Ранее Трамп заявил претензии на включение состав США Канады, Гренландии и Панамского канала.

«Народный марш» против Трампа
«Народный марш» против Трампа ВИДЕО
01:50 531
У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду
У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду
00:58 757
Мораль Моралеса: растление малолетней
Мораль Моралеса: растление малолетней наш комментарий
00:36 1674
В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
00:26 1172
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы
18 января 2025, 20:32 7413
Байден до сих пор жалеет… Представляете?!
Байден до сих пор жалеет… Представляете?! на злобу дня
18 января 2025, 13:04 5816
Президента Южной Кореи взяли под стражу
Президента Южной Кореи взяли под стражу ОБНОВЛЕНО 22:10
18 января 2025, 22:10 3646
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL фото; ОБНОВЛЕНО 21:55
18 января 2025, 21:55 15575
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему
18 января 2025, 18:07 8307
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном главная тема
18 января 2025, 16:14 5307
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям все еще актуально
18 января 2025, 12:15 7606

ЭТО ВАЖНО

«Народный марш» против Трампа
«Народный марш» против Трампа ВИДЕО
01:50 531
У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду
У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду
00:58 757
Мораль Моралеса: растление малолетней
Мораль Моралеса: растление малолетней наш комментарий
00:36 1674
В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
00:26 1172
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы
18 января 2025, 20:32 7413
Байден до сих пор жалеет… Представляете?!
Байден до сих пор жалеет… Представляете?! на злобу дня
18 января 2025, 13:04 5816
Президента Южной Кореи взяли под стражу
Президента Южной Кореи взяли под стражу ОБНОВЛЕНО 22:10
18 января 2025, 22:10 3646
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL фото; ОБНОВЛЕНО 21:55
18 января 2025, 21:55 15575
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему
18 января 2025, 18:07 8307
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном главная тема
18 января 2025, 16:14 5307
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям все еще актуально
18 января 2025, 12:15 7606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться