У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду

Новая администрация Дональда Трампа хочет смены режима в Венесуэле, пишет издание Axios со ссылкой на советника избранного президента.

«Но смена режима не обязательно означает военные действия, говорят советники Трампа», - говорится в статье.

«Мы были бы нисколько не против того, чтобы Мадуро соседствовал с Асадом в Москве», — заявил Axios советник Трампа, участвующий в обсуждениях внешней политики.

Издание напоминает, что кандидат в госсекретари Рубио на слушаниях в конгрессе США заявил, что Венесуэла «управляется организацией, занимающейся наркоторговлей».

Также Венесуэла помогает Ирану строить беспилотники, сообщал Рубио.

Ранее Трамп заявил претензии на включение состав США Канады, Гренландии и Панамского канала.