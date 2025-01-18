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Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

Пропалестинского израильтянина-транссексуала арестовали в России

01:32 510

В России арестован 36-летний израильтянин по обвинению в призывах к терроризму. По сообщениям российских СМИ, Андрей/Ольга Пешниников, трансгендерный активист, служивший в ЦАХАЛ, «был завербован Украиной и готовил теракты в России». Он был арестован в Вологде, при обыске у него был найден пистолет и израильский паспорт.

Ранее Пешниников заявлял о ненависти к сионизму, хотел отказаться от израильского гражданства и присоединиться к «палестинскому сопротивлению (террористам)».

В 2012 году он был арестован в Египте за попытку попасть в сектор Газы и провёл два года в тюрьме.

В 2015 году переехал в Россию, где, как утверждается, сотрудничал с ФСБ.

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