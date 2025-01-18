USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»
Новость дня
Суд над карабахскими сепаратистами: Араик Арутюнян «сожалеет и приносит извинения»

«Народный марш» против Трампа

ВИДЕО
01:50 534

Демонстрация под названием «Народный марш» в знак протеста против новой администрации США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне.

Хотя протестная активность вокруг второй инаугурации Трампа ниже, чем в 2017 г., в январе 2025-го все же запланированы несколько мероприятий. И «Народный марш» – самая масштабная из них.

Сотни человек организаторы привезли в американскую столицу на автобусах из других штатов, включая Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северную Каролину, Пенсильванию, Мэн, Огайо и Род-Айленда.

Местами сбора участников стали три площади в центре города. На Фаррагут сквер (Farragut Square) собрались активисты, которые фокусируются на проблемах демократии, иммиграции, антимилитаризме и климате. На площади Макферсон (McPherson Square) встретились митингующие, выступающие против полицейского насилия и тюремной системы. В парке Франклина (Franklin Park) собрались люди, которых волнуют вопросы гендерной справедливости и репродуктивных прав.

Из этих трех локаций участники мероприятия маршем прошли к мемориалу Линкольна и там провели общий митинг, который продлились около двух часов.

Люди несли плакаты и баннеры с надписями: «Я служила в армии США восемь лет не для того, чтобы у меня отобрали права», «Место женщины – в сопротивлении», «Прочь руки от наших тел», «Остановите повестку Трампа», и много других, включая надписи с нецензурной лексикой.

«Народный марш» против Трампа
«Народный марш» против Трампа ВИДЕО
01:50 535
У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду
У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду
00:58 757
Мораль Моралеса: растление малолетней
Мораль Моралеса: растление малолетней наш комментарий
00:36 1677
В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
00:26 1173
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы
18 января 2025, 20:32 7414
Байден до сих пор жалеет… Представляете?!
Байден до сих пор жалеет… Представляете?! на злобу дня
18 января 2025, 13:04 5817
Президента Южной Кореи взяли под стражу
Президента Южной Кореи взяли под стражу ОБНОВЛЕНО 22:10
18 января 2025, 22:10 3646
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL фото; ОБНОВЛЕНО 21:55
18 января 2025, 21:55 15578
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему
18 января 2025, 18:07 8308
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном главная тема
18 января 2025, 16:14 5307
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям все еще актуально
18 января 2025, 12:15 7606

ЭТО ВАЖНО

«Народный марш» против Трампа
«Народный марш» против Трампа ВИДЕО
01:50 535
У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду
У Трампа хотят отправить Мадуро в Москву к Асаду
00:58 757
Мораль Моралеса: растление малолетней
Мораль Моралеса: растление малолетней наш комментарий
00:36 1677
В Тбилиси протесты: Похищают активистов
В Тбилиси протесты: Похищают активистов ВИДЕО
00:26 1173
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы
18 января 2025, 20:32 7414
Байден до сих пор жалеет… Представляете?!
Байден до сих пор жалеет… Представляете?! на злобу дня
18 января 2025, 13:04 5817
Президента Южной Кореи взяли под стражу
Президента Южной Кореи взяли под стражу ОБНОВЛЕНО 22:10
18 января 2025, 22:10 3646
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL
Задержан обидчик семьи погибшей бортпроводницы AZAL фото; ОБНОВЛЕНО 21:55
18 января 2025, 21:55 15578
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему
18 января 2025, 18:07 8308
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном
Много шума из ничего, или Они пошли на торги с Вашингтоном главная тема
18 января 2025, 16:14 5307
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям
Лейла Алиева хочет сохранить мозаику в Баку… Исполнительная власть приступает к действиям все еще актуально
18 января 2025, 12:15 7606
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться