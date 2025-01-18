«Народный марш» против Трампа

Демонстрация под названием «Народный марш» в знак протеста против новой администрации США Дональда Трампа прошла в Вашингтоне.

Хотя протестная активность вокруг второй инаугурации Трампа ниже, чем в 2017 г., в январе 2025-го все же запланированы несколько мероприятий. И «Народный марш» – самая масштабная из них.

Сотни человек организаторы привезли в американскую столицу на автобусах из других штатов, включая Коннектикут, Делавэр, Мэриленд, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северную Каролину, Пенсильванию, Мэн, Огайо и Род-Айленда.

Местами сбора участников стали три площади в центре города. На Фаррагут сквер (Farragut Square) собрались активисты, которые фокусируются на проблемах демократии, иммиграции, антимилитаризме и климате. На площади Макферсон (McPherson Square) встретились митингующие, выступающие против полицейского насилия и тюремной системы. В парке Франклина (Franklin Park) собрались люди, которых волнуют вопросы гендерной справедливости и репродуктивных прав.

Из этих трех локаций участники мероприятия маршем прошли к мемориалу Линкольна и там провели общий митинг, который продлились около двух часов.

Люди несли плакаты и баннеры с надписями: «Я служила в армии США восемь лет не для того, чтобы у меня отобрали права», «Место женщины – в сопротивлении», «Прочь руки от наших тел», «Остановите повестку Трампа», и много других, включая надписи с нецензурной лексикой.