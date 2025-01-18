Добили Имран Хана, а с ним и надежду…

Бывший премьер-министр Пакистана Имран Хан в пятницу, 17 января был приговорен к 14 годам тюремного заключения, а его жена Бушра Биби - к семи годам. «Имран Хан должен сидеть!» - таков даже не девиз, а жизненный принцип нынешних правящих элит Пакистана. 14-летний срок для 72-летнего экс-премьера сравним разве что с пожизненным. И даже если он выйдет на свободу после его отбытия, то 86-летний старик, которым он станет – уже навряд ли будет представлять какую-то угрозу правящим кланам Шарифов и Бхутто. 16 января Омар Аюб Хан, лидер оппозиции и член партии «Пакистан Техрик-и-Инсаф» (PTI) вручил Аязу Садику, спикеру Национальной ассамблеи страны, проект соглашения, в котором содержались предложения по преодолению тупика, возникшего в стране после конфликта, возникшего между правительством и самой популярной партией страны. И, заодно, жесткого политического кризиса, охватившего Пакистан.

Предложения, кстати, были весьма взвешенными и умеренными и совершенно не выглядели ультиматумом. Что отметил и сам Аяз Садик, который долго благодарил Аюб Хана за взвешенность и желания разрядить ситуацию. А спустя 24 часа суд назначил Имран Хану срок длиной в 14 лет и штраф в 1 миллион пакистанских рупий, что составляет 3500 долларов США. А его жене – в половину меньшие и срок, и штраф. Тем самым дав понять пакистанскому обществу, что нет хуже преступления, чем покушение на устои. То есть – на власть правящих кланов, которую они считают пожизненной. И допускать к ней «чужаков», несистемных игроков со стороны, совершенно не собираются, расправляясь с ними любыми средствами. Против Имран Хана после отставки было возбуждено около 70 (прописью - семидесяти) уголовных дел. До суда дошли только три - продажа государственных подарков, разглашение государственной тайны и незаконный брак, которые в январе прошлого года были отправлены на доследование, а Имран Хан, вопреки сложившейся в Пакистане судебной практике, остался в заключении.

Но доследование не может длиться бесконечно, и чем больше оно длилось – тем яснее становилось, что и эти дела не имеют судебной перспективы, и приговор по ним будет оправдательным. И тогда «внезапно» возникло дело, связанное со злоупотреблением властью и коррупцией в рамках проекта Хана Университета Аль-Кадир, который супруги Хан планировали создать как университет для малоимущих. И тут начались чудеса. Неповоротливая пакистанская судебная система, которая может десятилетиями расследовать эпизоды коррупции членов правящего клана, внезапно оживилась и проявила какую-то фантастическую оперативность. Всего год потребовался на расследование дела Имран Хана и его супруги, была собрана «доказательная база» и состоялся суд, пусть и с процессуальными нарушениями, который и вынес приговор. Видимо, пакистанские элиты вынесли урок из всеобщих выборов 2024 года, когда Имран Хан хоть и находился под арестом – но это совершенно не помешало его сторонникам выиграть их с разгромным для партий правящих кланов счетом. И лишь немного им не хватило для того, чтобы набрать большинство, необходимое для формирования правительства. Но кто сказал, что такое не произойдет в следующую каденцию – и тогда Хан выйдет на свободу. Поэтому единственный выход – законопатить его надежно и надолго, полностью изолировать от участия в политической борьбе. Повесить на него ярлык «коррупционера» не получилось, пакистанцы в большинстве своем в это не поверили, а вот упечь его за решетку в статусе этакой «железной маски», содержать в глухой изоляции, при этом шантажируя находящейся в заключении женой – почему бы и не попробовать.