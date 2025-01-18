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Запад хочет свергнуть президента Сербии

04:26 670

Агенты стран Запада пытаются устроить в Сербии цветную революцию с помощью студентов и других участников протестов.

Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в эфире телеканала Happy.

«Продолжается попытка цветной революции и свержения конституционного строя с помощью западных инструкторов», — сказал он.

Александр Вучич

По словам сербского президента, у властей нет никаких сомнений в этом, но они намерены ждать «до последнего момента», и будут вынуждены ответить, если протестующие начнут блокировать автомагистрали.

Он добавил, что располагает сведениями о том, что «уже сейчас иностранные агенты через свои связи передали некоторым студентам» призывы выходить на крупные транспортные развязки и перекрывать движение.

Это, по словам Вучича, происходит под контролем «иностранных инструкторов».

«Некоторые прибывают из западных стран, а некоторые — с Востока, где они выполняли грязную работу для западной агентурной сети. Мы будем терпеть это до определенного момента, после чего мы будем вести себя в соответствии с правилами, которые государство должно уважать», — заключил глава государства.

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