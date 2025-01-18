Трамп не хочет видет премьер-министра Великобритании
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Новоизбранный президент США Дональд Трамп может отказать британскому премьеру Киму Стармеру в скорой встрече из-за вмешательства в выборы, сообщила The Mail on Sunday.
По данным газеты, не исключено, что премьер-министра Великобритании отправят "в конец очереди" иностранных лидеров, желающих приехать на переговоры в Вашингтон.
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