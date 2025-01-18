Мир для начала новой войны

Конец длившейся 15 месяцев войне Израиля с ХАМАС положило подписание соглашения о прекращении огня, достигнутое при посредничестве Катара и избранного президента США Дональда Трампа. Весть о перемирии в Газе встретили с ликованием, а в Израили – с известной долей скепсиса. В частности, решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху пойти на перемирие вызвало недовольство среди членов коалиционного правительства Израиля, отвергающих любые компромиссы с ХАМАСом. По их мнению, соглашение позволит боевикам в Газе перегруппироваться и вновь стать угрозой для жителей юга Израиля. О том, кто же, все-таки, победил, а кто проиграл в этой войне, haqqin.az побеседовал с известным израильским политологом и тележурналистом Дмитрием Дубовым.

- На следующий день после появления информации о перемирии, нынешней лидер ХАМАС Халил аль-Хия заявил в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи, что «палестинцы будут продолжать сопротивление до реализации всех своих прав». Насколько устойчивым на Ваш взгляд будет достигнутое перемирие? - За 15 месяцев войны от ХАМАС мало, что осталось. Один за другим были ликвидированы ее лидеры. - Но как в таком случае ХАМАС, понесший беспрецедентные потери, остается в секторе Газы доминирующей силой? - У этой террористической организации есть достаточно боевиков, есть новые лидеры и, как следствие, способность восстановить силы. Первоначальная цель полного уничтожения ХАМАСа, объявленная премьер-министром Нетаньяху достигнута не была. Другое дело, что эта цель изначально была неосуществимой. Потому, что Израиль в первую очередь должна была интересовать судьба наших заложников. Ибо мы не могли вначале освободить их, а уже потом приступить к уничтожению ХАМАС. На каком-то этапе нужно было идти на компромисс, и он был достигнут в результате торга, условия которого были известны с самого начала - жизнь израильских заложников в обмен на жизнь организации ХАМАС. Израиль поступил правильно, выбрав жизнь заложников. - Но что будет дальше, после того, как произойдет обмен? - Не совсем ясно. Возможно, нам придется вернуться в сектор Газы и снова воевать с террором, потому, что достигнутое соглашение не отменяет природу ХАМАС - организации, выставляющей себя борцами за свободу. Борцы за свободу не сражаются за свои идеи, атакуя мирное население, убивая гражданских людей, насилуя женщин и беря в заложники детей.

- Какие тактические задачи были решены Израилем за время войны? - Тактика, которую избрал Нетаньяху в Газе, обрекла нас на бесконечную войну. Израиль рассек сектор Газы коридором Нецарим в его центральной части на несколько зон. И в каждом из этих участков перед армией стояла задача изматывать ХАМАС. Но эта тактика предполагала ощутимые затраты времени и ресурсов. Причем не только Израиля, но США и международного сообщества. В результате расплывчатая формулировка целей войны сыграла плохую службу. Нам надо было уже 8 октября объявить всему миру, что методы войны никто не отменял. И чтобы победить, необходимо захватить территорию противника, установить там свои порядки и уже потом думать, что с ней делать дальше - держать под оккупацией или передать третьей стороне. Однако из опасений внутриполитической дестабилизации, вопрос о послевоенном будущем сектора Газы в Израиле никто и никогда всерьез не рассматривал. Если бы Нетаньяху начал об этом говорить, его коалиция моментально бы развалилась. И вот вам закономерный финал - мы пришли к ситуации, когда передаем власть в Газе не руководству Палестинской автономии, а по сути, возвращаем ее террористам ХАМАС. - Получается, ХАМАС бессмертен? - Проблема в том, что эта группировка держит в заложниках не только свыше ста граждан Израиля, но также два миллиона простых палестинцев Газы. Захватив власть в секторе двадцать лет назад, ХАМАС держит население в страхе и подчинении, а при случае использует его в качестве живого щита. Молодых палестинцев, живущих в Газе в полной безысходности, что называется, с младых ногтей воспитывают в атмосфере лютой ненависти к Израилю. Так что, никакой другой идеологии и перспективы, кроме как стать боевиками ХАМАС, у них нет. Поэтому террористы так легко пополняют свои ряды. Сейчас непонятно, что будет с сектором в период прекращения огня. Следует понимать, что тактика «мочить в сортире» не может быть бесконечной. За время перемирия хамасовцы очень быстро восстановят свой потенциал, а всех даже ЦАХАЛу не «перемочить». Политическому руководству Израиля необходимо было думать о каком-то стратегическом видении сектора Газа после войны. Обидно, что такая возможность была, но из-за внутриполитических соображений нашего премьера ею не воспользовались. - Какой же выход, на Ваш взгляд, был упущен в таком жизненно важном для Израиля и палестинцев моменте? - Прежде всего, требование о полной демилитаризации Газы, как условие для мирного урегулирования. Так или иначе, но сегодня на палестинской стороне существует только один международно признанный игрок – Палестинская автономия во главе с Махмудом Аббасом, преемником Ясера Арафата. У меня нет никаких сантиментов по отношению к палестинцам Западного берега, которые при удобном случае с удовольствием скинули бы израильтян в море. И если они это еще не сделали, то только потому, что мы им не даем такую возможность. И, тем не менее, статус Палестинской автономии определенно международный, она является прообразом будущего Палестинского государства, которое, я уверен, вряд ли возникнет в обозримой перспективе. Однако на уровне местного самоуправления, чтобы исключить доминирование ХАМАС над гражданским населением Газы, было бы логичным доверить Рамалле определенные элементы управления сектором Газы. Чтобы вопросами работы больниц, школ, канализации, восстановлением зданий и прочим занималась бы под международным контролем Палестинская администрация, а не Израиль или ХАМАС.

- А что в таком случае осталось бы под контролем Израиля? - Обеспечение условий, при которых палестинские элементы самоуправления не сотрудничали с ХАМАС. Если рассматривать создавшуюся ситуацию строго прагматически, управление сектором Газы Палестинской администрацией – зло гораздо меньшее, чем ХАМАС. - Так почему тогда Израиль не передал власть над Газой администрации Махмуда Аббаса? - Потому, что стоило только Нетаньяху произнести слова «элементы палестинской администрации в Газе», как его коалиция развалилась бы в ту же секунду. Дело в том, что нынешняя правительственная коалиция Израиля придерживается правой, а местами праворадикальной ориентации. В ней состоят люди, на полном серьезе поддерживающие идею установления израильского контроля над сектором Газы, вплоть до строительства там еврейских поселений и так далее. Они буквально одержимы этой бесконечно далекой от реальности современного мира идеи. Оккупация Газы – крайне нежелательный для нас сценарий, потому, что мы не хотим возвращаться туда и править сектором Газы, как это было после Шестидневной войны 1967 года. Потому-то, собственно, Биби и не решился делегировать Палестинской автономии права управления Газой в том, что касается гражданской администрации. Понятно, что доверять Палестинской администрации вопросы безопасности Израиль не мог. Как, впрочем, находиться в Газе и заниматься там вопросами чисто гражданского регулирования. - Получается, что израильские власти сделали худший выбор из всех возможных? То есть, заложили основу будущей войну? - Да. Нетаньяху стоял перед выбором – либо официально оккупировать сектор Газы, вынудив тем самым Израиль заниматься там гуманитарно-хозяйственными вопросами палестинцев, либо делегировать это третьей стороне. Которая была рядом, и которой можно было бы воспользоваться. Но поскольку из-за страха перед развалом коалиции делать это наш премьер не стал, к власти в Газе вновь вернется ХАМАС. Потому, что Газа не может существовать без власти, как невозможно ликвидировать боевиков и инфраструктуру ХАМАС на все сто процентов. В результате, из недобитого Израилем 1-3 процентов этой организации, она вскоре разрастется до уровня прежней группировки.

- Дональд Трамп написал в соцсетях, что так сильно напугал участников переговоров в Катаре, что у них просто не было другого пути, кроме как принять его предложение о перемирии. Знакомая цитата о предложении, от которого невозможно отказаться, не правда ли? - Трамп прав на 50 процентов. Тут уместно провести аналогию с американскими заложниками в Иране в 1979 году, которых тогдашний президент Джимми Картер хотел освободить, но у него это не получалось. Картер тогда даже военную операцию попытался провести, которая закончилась фиаско, даже не начавшись. И тогда американской общественности был послан сигнал о том, что в деле освобождения американских заложников имеет смысл дождаться инаугурации следующего президента, Рональда Рейгана, который решит этот вопрос, чтобы каким-то образом щелкнуть уходящего Картера по носу. Думаю, в нашем случае команды Байдена и Трампа работали вместе. К слову, это весьма показательный случай полноценного сотрудничества лидеров республиканцев и демократов. У Байдена отношения с Нетаньяху не сложились, что называется, на личном уровне. У Трампа с Нетаньяху было больше химии в отношениях, хотя так же случались проблемные моменты. Дипломатия Байдена была дипломатией финансов. Он сначала помогал Израилю, потом пытался как-то ограничивать поставки ключевых вооружений, словом, задействовал метод «кнута и пряника». У Трампа же, как и у Нетаньяху, абсолютно другой подход. Трамп не хочет заниматься Ближним Востоком. Ему нужно было, чтобы эта война закончилась до его инаугурации. Обратите внимание: освобождение израильских заложников произойдет накануне, либо в день инаугурации Трампа, который просто не мог не сделать устрашающее предложение всем участникам переговоров. Скорее всего, он надавил и на Нетаньяху. Поскольку Трамп – это человек действия, ему необходима сделка. Он не любит топтания на месте, и ему все равно, как решается кризис. Главное, чтобы он был решен. - Вы сказали, что Трамп не хочет заниматься Ближним Востоком. Но игнорировать этот регион внешняя политика Белого дома тоже не может, не так ли? - Безусловно! Думаю, Трамп, помимо традиционной как для демократов, так и для республиканцев опоры на Израиль, сделает ставку на Саудовскую Аравию, как на растущую региональную силу. Все другие страны Ближнего Востока по разным причинам на роль сильного игрока не тянут. У Египта множество социально-экономических проблем, эта страна - колосс на глиняных ногах, Сирия как единое государств не существует, а ОАЭ - всего лишь панарабский банк. Остается Саудовская Аравия. Тем более, что с Мухаммедом бин Салманом у Трампа полное взаимопонимание. Ведь только на одних оборонных контрактах с Саудовской Аравией США могут заработать большие деньги. Судя по предвыборным текстам, Трамп предлагает стабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке в обмен на будущие преференции в виде соглашения о нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем, как одного из ключевых элементов проекта нового Ближнего Востока. В этом проекте Трампа Саудовская Аравия, безусловно, будет играть ключевую роль. Так что, если США, как и прежде, будут» в регионе «смотрящими, то Саудовской Аравии отведена функция «подручного смотрящего». В этом же контексте Трамп может попытаться убедить Нетаньяху закончить историю с ХАМАСом. Во многом сделка о перемирии - результат давления Трампа конкретно на Нетаньяху. - На Ваш взгляд, трех-пяти лет будет достаточно, чтобы ХАМАС восстановился на уровне 2023 года? - До войны у Израиля была проблема потери фактора сдерживания. То есть, нас перестали бояться, считать сильной страной. А на Ближнем Востоке страх или право сильного — это очень важный, возможно, решающий фактор. И лучшей иллюстрацией этого отсутствия страха был инцидент в 2003 году, когда «Хезболла» разместила свои палатки на израильской территории, а мы боялись их снести, опасаясь ответного удара по нашим военным базам. Сегодня от «Хезболлы» осталась тень, а ХАМАС сильно потрепан и ощутимо ослаб. И все в регионе прекрасно понимают, какой военной мощью обладает Израиль, насколько впечатляющ его оборонительный и наступательный потенциал. Впервые в истории человечества Израиль предпринял успешную попытка перехвата баллистической ракеты за пределами атмосферы Земли. Очень много положительного за эту войну было сделано ЦАХАЛом с точки зрения военного превосходства. Сейчас Иран, арабские страны прекрасно понимают, насколько сильна армия Израиля, которая спокойно бомбит коммуникации йеменских хуситов, расположенные от Израиля даже дальше, чем Иран. Так что, все разговоры о восстановлении антиизраильских сил и грядущем уничтожении еврейского государства — это бравада для своего населения, которому надо хоть что-то продать в виде победных революций. Мне в этой связи вспоминается президент Египта Анвар Садат, который, проиграв войну Судного дня 1973 года и уступив Израилю Синайский полуостров, провел в Каире… парад Победы. Победные реляции иранских руководителей – из той же серии. Что же касается потерь Израиля в войне с ХАМАС, то моей стране, к сожалению, к этому не привыкать, она живет в этой реальности с 1948 года. Израиль живет, воюя и воюет - живя.