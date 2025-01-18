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«Сильные мира сего» идут на поклон к Трампу

09:05 1939

Несколько человек из числа богатейших людей планеты в последние месяцы в разное время оказывались в международном аэропорту Палм-Бич (Palm Beach International Airport, PBI) в американском штате Флорида, пишет Bloomberg.

В Палм-Бич находится поместье Мар-а-Лаго, принадлежащее избранному президенту США Дональду Трампу.

Агентство изучило данные о перелетах частных самолетов, собранных с помощью платформы JetSpy. По его данным, в последние месяцы в аэропорту Палм-Бич приземлялись личные самолеты шести из десяти богатейших людей мира. С ноября они прилетали в аэропорт в общей сложности 25 раз, тогда как годом ранее совершили только десять визитов в Палм-Бич.

Город, в частности, посещали основатель Meta Марк Цукерберг (Bloomberg оценивает его состояние в $217 млрд), соучредитель Alphabet Inc. (головная компания Google) Сергей Брин ($163 млрд), основатели Amazon Джефф Безос ($245 млрд) и Microsoft Билл Гейтс ($162 млрд). Также издание посчитало богатейшего человека в мире, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска (состояние $449 млрд по оценке Bloomberg). The New York Times и другие издания сообщали, что предприниматель фактически живет в резиденции Трампа с выборов.

Кроме того, Палм-Бич посещал сооснователь Oracle Ларри Эллисон, утверждает Bloomberg.

Поместье Трампа за последние месяцы превратилось «в новый центр власти», замечает агентство.

Инаугурация Трампа состоится 20 января. В свою вторую администрацию на разные должности, включая дипломатические, Трамп пригласил около десятка миллиардеров. Это Маск, Джаред Айзекман, Вивек Рамасвами, Джаред Кушнер, Уоррен Стивенс, Линда Макмэн, Говард Лютник, Келли Леффлер и Томас Баррак-младший. Их совокупное состояние превышает $340 млрд.

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