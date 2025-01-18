ХАМАС задерживает. Нетаньяху ставит ультиматум

Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое должно вступить в силу в 08:30 по местному времени (10:30 по бакинскому), не начнет действовать, пока израильская сторона не получит от движения список освобождаемых заложников.

Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает его офис.

По словам Нетаньяху, Израиль все еще не получил список освобождаемых заложников от ХАМАС, что может привести к отсрочке перемирия. В связи с этим он «проинструктировал ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30 утра, не начнется до тех пор, пока у Израиля не будет списка заложников, подлежащих освобождению, который ХАМАС пообещал предоставить», отметили в его канцелярии.

В ХАМАС объяснили задержку с передачей списка «техническими причинами». В сообщении группировки, опубликованном вскоре после заявления Нетаньяху, говорится, что она «подтверждает свою приверженность условиям соглашения о прекращении огня».