ХАМАС задерживает. Нетаньяху ставит ультиматум
Соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое должно вступить в силу в 08:30 по местному времени (10:30 по бакинскому), не начнет действовать, пока израильская сторона не получит от движения список освобождаемых заложников.
Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, передает его офис.
По словам Нетаньяху, Израиль все еще не получил список освобождаемых заложников от ХАМАС, что может привести к отсрочке перемирия. В связи с этим он «проинструктировал ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 8:30 утра, не начнется до тех пор, пока у Израиля не будет списка заложников, подлежащих освобождению, который ХАМАС пообещал предоставить», отметили в его канцелярии.
В ХАМАС объяснили задержку с передачей списка «техническими причинами». В сообщении группировки, опубликованном вскоре после заявления Нетаньяху, говорится, что она «подтверждает свою приверженность условиям соглашения о прекращении огня».
* * * 09:19
Палестинская группировка ХАМАС задержала передачу Израилю списка заложников, которых она должна освободить в рамках сделки о прекращении огня, по техническим причинам.
Об этом сообщает Ynet со ссылкой на чиновника в секторе Газа.
По его словам, связь между оперативными подразделениями группировки осуществляется «физически с помощью курьеров», что приводит к задержкам при составлении списка с местонахождением заложников на фоне продолжающихся израильских авиаударов. Также сложности могло вызвать достижение соглашения по именам и местам, где будут передаваться заложники, сказал источник Ynet.
Чиновник утверждает, что список будет передан Израилю после получения одобрения Мухаммеда Синвара — младшего брата лидера ХАМАС Яхьи Синвара, убитого в октябре. По данным Ynet, Мухаммед Синвар считается де-факто преемником брата.
19 января началась первая фаза режима прекращения огня между Израилем и ХАМАС. Перемирие предполагает возвращение из палестинского плена 33 из 98 заложников в течение первых шести недель. По информации The Times of Israel, в списке на первый обмен десять женщин, 11 мужчин в возрасте до 50 лет и десять — старше 50, а также два последних находящихся в плену ребенка — двухлетний Кфир и пятилетний Ариэль Бибасы. Израиль же в ответ выпустит более 1890 задержанных палестинцев. Также ЦАХАЛ в рамках соглашения должен вывести свои подразделения из густонаселенных районов сектора Газа, чтобы мирные жители могли вернуться в свои дома. Израильская армия сохранит свое присутствие вдоль границы между сектором Газа и Египтом, а также в буферной зоне на границе между палестинским эксклавом и Израилем.
18 января израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не будет действовать так, как должна по соглашению, пока не получит список заложников, которых ХАМАС планирует освободить.