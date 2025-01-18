В США запрещен TikTok
Видеосервис TikTok стал недоступен пользователям из США, передает Reuters.
«В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы какое-то время не сможете пользоваться приложением. К счастью, президент Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok после его вступления в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями»,— говорится в уведомлении, которое видят пользователи из США.
17 января Верховный суд США постановил, что закон, требующий блокировки TikTok или его продажи материнской компанией, не нарушает Конституцию страны. Там пояснили, что китайская ByteDance, которой принадлежит сервис, может собирать данные американских пользователей и передавать их властям КНР. Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента США, заявлял, что рассмотрит отсрочку блокировки TikTok на 90 дней. Он также сообщал, что обсуждал работу видеосервиса в США с председателем КНР Си Цзиньпином во время их телефонного разговора 17 января.
В TikTok не раз отрицали, что китайская компартия использует компанию для пропаганды и продвижения интересов Китая, замечает BBC. Хотя глава TikTok Шоу Цзы Чу всегда выступал против продажи части платформы, потенциальные покупатели продолжают выстраиваться в очередь. Во вторник Bloomberg сообщал, что компания рассматривает возможность продажи TikTok миллиардеру Илону Маску, при этом сеть впоследствии назвала это «чистой выдумкой». Интерес к покупке в числе прочих проявляли бывший министр финансов США (во времена первого президентства Трампа) Стивен Мнучин и миллиардер Фрэнк Маккорт.
TikTok утверждает, что у него 170 миллионов пользователей в США, которые в 2024 году в среднем проводили в приложении 51 минуту в день.
Во многих странах мира TikTok уже запрещен на устройствах, которые для работы используют госслужащие. В некоторых странах, таких как Индия, ему грозит более полный запрет.