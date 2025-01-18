В США запрещен TikTok

«В США принят закон, запрещающий TikTok. К сожалению, это означает, что вы какое-то время не сможете пользоваться приложением. К счастью, президент Трамп выразил готовность работать с нами над решением, которое позволит вернуть TikTok после его вступления в должность. Пожалуйста, следите за обновлениями»,— говорится в уведомлении, которое видят пользователи из США.

17 января Верховный суд США постановил, что закон, требующий блокировки TikTok или его продажи материнской компанией, не нарушает Конституцию страны. Там пояснили, что китайская ByteDance, которой принадлежит сервис, может собирать данные американских пользователей и передавать их властям КНР. Дональд Трамп, который 20 января вступит в должность президента США, заявлял, что рассмотрит отсрочку блокировки TikTok на 90 дней. Он также сообщал, что обсуждал работу видеосервиса в США с председателем КНР Си Цзиньпином во время их телефонного разговора 17 января.