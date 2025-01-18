Трамп уже планирует визит в Китай

Об этом информирует The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на людей, знакомых с обсуждениями.

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам, что хочет посетить Китай после вступления в должность.

Как сообщил изданию один из собеседников, Трамп выразил заинтересованность в поездке в Китай в первые 100 дней после инаугурации. Окончательное решение по этому поводу пока не принято, подчеркнули источники.

Визит планируется с целью углубления отношений с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином: между политиками сохранялось напряжение из-за угрозы Трампа ввести более высокие пошлины на китайский импорт, пишет WSJ.

В последний раз Трамп посещал Пекин в 2017 году, в начале своего первого президентского срока.

На инаугурации Трампа, которая состоится 20 января, будет присутствовать заместитель председателя Китая Хань Чжэн, хотя изначально новая администрация США приглашала на мероприятие Си Цзиньпина.