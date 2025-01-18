Израиль начал вывод войск из Рафаха

Израильские военные начали выводить войска из центра Рафаха, передает Al Jazeera.

Город расположен на юге сектора Газа вблизи границы с Египтом.

По информации телеканала, израильские военные движутся в сторону Филадельфийского коридора — границы между сектором Газа и Египтом. Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что ЦАХАЛ намерен усилить военное присутствие на этой территории.

В 8:30 по местному времени (10:30 по бакинскому) должен начаться режим прекращения огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС. В рамках сделки движение должно отпустить трех заложников. Их передача Израилю начнется после 16:00 19 января.