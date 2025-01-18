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В Вашингтоне встретили Трампа фейерверком и серенадой

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09:57 638

Избранный президент США Дональд Трамп уже находится в Вашингтоне для инаугурации, которая состоится 20 января.

Associated Press пишет, что Трамп прилетел из Флориды вместе со своей женой Меланией и сыном Бэрроном на военном самолете C-32. Рейс, которым они прибыли, называется Special Air Mission 47 — в знак того, что в понедельник Трамп станет 47-м президентом Соединенных Штатов.

По прилете в Вашингтонский аэропорт имени Даллеса избранный президент отправился в свой гольф-клуб в Стерлинге, который находится примерно в 48 км от столицы США. Там было организовано празднество, в ходе которого певец Лео Дейс — «двойник Элвиса Пресли» — исполнил серенаду Трампу и его жене. После Трамп вышел на балкон, в то время как гости собрались на террасе под ним, и наблюдал за фейерверком и выступлением тенора Кристофера Маччио.

Трамп будет приведен к присяге в полдень 20 января, после чего выступит с инаугурационной речью. В интервью NBC News избранный президент заявлял, что темой его речи станут «единство и сила, а также слово «справедливость».

Из-за того, что 20 января ожидается холодная погода, церемония впервые за 40 лет (с 1985 года) пройдет в ротонде Капитолия - закрытом помещении.

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