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UFC311: Махачев «задушил» Мойкано, Двалишвили нанес первое поражение Нурмагомедову

ФОТО, ВИДЕО
Эльмир Алиев, отдел спорта
10:06 1109

В американском Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния) прошел турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 311.

В главном бою в легком весе действующий чемпион россиянин Ислам Махачев дрался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бразилец за день до боя заменил отказавшегося от поединка из-за травмы спины лидера рейтинга Армана Царукяна.

До сегодняшнего дня Ислам Махачев провел 27 боев в ММА и одержал 26 побед. На счету Ренато Мойкано было 20 выигрышей в 26 поединках.

В итоге Махачев победил в первом раунде удушающим приемом и сохранил титул за собой.

Главный кард также вместил в себя титульный бой в легчайшем весе: грузин Мераб Двалишвили проводил первую защиту титула, а противостоял ему непобежденный россиянин Умар Нурмагомедов. По итогам пяти раундов Двалишвили победил единогласным решением судей. 

Это первое поражение Нурмагомедова в карьере. Грузинский боец одержал 19-ю победу в карьере при четырех поражениях.

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