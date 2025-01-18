UFC311: Махачев «задушил» Мойкано, Двалишвили нанес первое поражение Нурмагомедову
В американском Инглвуде (округ Лос-Анджелес, штат Калифорния) прошел турнир по смешанным единоборствам (ММА) UFC 311.
В главном бою в легком весе действующий чемпион россиянин Ислам Махачев дрался с 10-м номером рейтинга бразильцем Ренато Мойкано. Бразилец за день до боя заменил отказавшегося от поединка из-за травмы спины лидера рейтинга Армана Царукяна.
До сегодняшнего дня Ислам Махачев провел 27 боев в ММА и одержал 26 побед. На счету Ренато Мойкано было 20 выигрышей в 26 поединках.
В итоге Махачев победил в первом раунде удушающим приемом и сохранил титул за собой.
No one can stop Islam makhacheve at this point #UFC311 pic.twitter.com/oF1hBeJoAJ— Hitman Holla (@HitManHolla_22) January 19, 2025
Главный кард также вместил в себя титульный бой в легчайшем весе: грузин Мераб Двалишвили проводил первую защиту титула, а противостоял ему непобежденный россиянин Умар Нурмагомедов. По итогам пяти раундов Двалишвили победил единогласным решением судей.
Это первое поражение Нурмагомедова в карьере. Грузинский боец одержал 19-ю победу в карьере при четырех поражениях.