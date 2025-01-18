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Сторонники президента Южной Кореи штурмовали суд: десятки задержанных

новость дополнена
10:34 208

В воскресенье, 19 января, полиция задержала десятки сторонников президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, которые штурмовали суд, протестуя после продления его срока содержания.

Полиция пообещала провести тщательное расследование в отношении 46 человек, которые проникли в здание Западного окружного суда Сеула и попытались устроить там погром, сообщил телеканал KBS.

В ночь на 19 января по местному времени Западный окружной суд Сеула постановил продлить срок задержания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Около здания судебной инстанции проходила акция протеста, в которой участвовали до 44 тыс. сторонников президента. После того как суд решил выдать ордер, 46 человек проникли в здание суда, разбили стекла, разбросали стулья и мусор, использовали огнетушитель, направив его на полицейских. Некоторые протестующие вступали в столкновения с полицейскими. Полиция создала специальную рабочую группу. Все 46 человек были задержаны на месте, их отправили под стражу. До объявления постановления полицейские задержали еще 40 человек, в том числе за нападение на служебный автомобиль управления антикоррупционных расследований, проникновение на территорию суда, препятствование органам власти при исполнении.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок осудил протестующих за «насилие, которое невозможно себе представить в демократическом обществе». Он попросил полицию провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

А арестованный Юн Сок Ёль призвал своих сторонников не прибегать к насильственным действиям. Об этом заявили адвокаты главы государства. «Президент был удивлен и расстроен после того, как он услышал, что произошло сегодня утром в Западном окружном суде. В частности, его расстроило, что участвовало много молодых людей. Он высказал опасение, что силовое решение вопросов может сильно повредить стране», - заявили юристы президента. «Президент понимает гнев и досаду сограждан, но просит выражать свое мнение мирными средствами», - добавили адвокаты. По их словам, полиции тоже следует придерживаться более сдержанного подхода при реагировании на действия митингующих.

Сторонники президента перед зданием суда в Сеуле

Отстраненный от власти президент Южной Кореи был арестован 15 января. Парламент Южной Кореи 14 декабря отстранил Юн Сок Ёля от власти. Причиной стало объявленное главой государства 3 декабря военное положение с целью борьбы с политическими оппонентами. Решение Юна вызвало возмущение общественности, парламент смог быстро отменить военное положение. Исполняющим обязанности президента сначала стал премьер-министр страны Хан Док Су. Однако 27 декабря южнокорейский парламент проголосовал за отстранение от власти и Хана. На посту исполняющего обязанности президента его сменил первый заместитель премьера, министр экономики и финансов Чхве Сан Мок.

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