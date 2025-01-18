Сторонники президента Южной Кореи штурмовали суд: десятки задержанных

В ночь на 19 января по местному времени Западный окружной суд Сеула постановил продлить срок задержания президента Южной Кореи Юн Сок Ёля по делу о мятеже. Около здания судебной инстанции проходила акция протеста, в которой участвовали до 44 тыс. сторонников президента. После того как суд решил выдать ордер, 46 человек проникли в здание суда, разбили стекла, разбросали стулья и мусор, использовали огнетушитель, направив его на полицейских. Некоторые протестующие вступали в столкновения с полицейскими. Полиция создала специальную рабочую группу. Все 46 человек были задержаны на месте, их отправили под стражу. До объявления постановления полицейские задержали еще 40 человек, в том числе за нападение на служебный автомобиль управления антикоррупционных расследований, проникновение на территорию суда, препятствование органам власти при исполнении.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок осудил протестующих за «насилие, которое невозможно себе представить в демократическом обществе». Он попросил полицию провести тщательное расследование и привлечь виновных к ответственности.

А арестованный Юн Сок Ёль призвал своих сторонников не прибегать к насильственным действиям. Об этом заявили адвокаты главы государства. «Президент был удивлен и расстроен после того, как он услышал, что произошло сегодня утром в Западном окружном суде. В частности, его расстроило, что участвовало много молодых людей. Он высказал опасение, что силовое решение вопросов может сильно повредить стране», - заявили юристы президента. «Президент понимает гнев и досаду сограждан, но просит выражать свое мнение мирными средствами», - добавили адвокаты. По их словам, полиции тоже следует придерживаться более сдержанного подхода при реагировании на действия митингующих.