В Баку ограничат движение транспорта

В Баку в связи с 20 Января – Национальным днем траура на некоторых улицах и проспектах будет ограничено движение транспорта, говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции Баку.

Согласно сообщению, 20 января с 08:00 и до завершения памятных мероприятий будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента.

Так, движение транспорта в направлении проспекта Парламента - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, от круга на пересечении улицы Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, на перекрестках улиц Мехти Гусейна, Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, от здания Телетеатра.

В Управлении рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на личных автомобилях в указанных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту.