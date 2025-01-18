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В Баку ограничат движение транспорта

10:38 435

В Баку в связи с 20 Января – Национальным днем траура на некоторых улицах и проспектах будет ограничено движение транспорта, говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции Баку.

Согласно сообщению, 20 января с 08:00 и до завершения памятных мероприятий будет полностью ограничено движение автомобилей на улицах, пересекающихся с проспектом Парламента.

Так, движение транспорта в направлении проспекта Парламента - Аллеи шехидов будет ограничено от пересечения улиц Микаила Мушвига и проспекта Гусейна Джавида, от круга на пересечении улицы Микаила Мушвига и проспекта Метбуат, на перекрестках улиц Мехти Гусейна, Иззата Набиева, Аббасгулу Аббасзаде, от здания Телетеатра.

В Управлении рекомендовали гражданам воздержаться от поездок на личных автомобилях в указанных направлениях, отдавать предпочтение общественному транспорту.

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