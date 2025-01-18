Трамп запустил свою криптовалюту. Она уже бьет рекорды

В сообщении, опубликованном в соцсети Truth Social, а также на платформе X, избранный президент представил эту новую цифровую валюту как «мем-монету». Последняя представляет собой криптовалюту, предназначенную для извлечения выгоды из общественного энтузиазма вокруг личности, движения или вирусного явления в Интернете. «Мем-монета» не имеет никакой экономической или транзакционной полезности и часто считается чисто спекулятивным активом.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп объявил о запуске своей собственной криптовалюты, носящей его имя $TRUMP, что вызвало ажиотаж среди потенциальных ее покупателей, в результате ее общая стоимость за несколько часов выросла до нескольких миллиардов долларов. Об этом пишет «Голос Америки».

«Этот мем о Трампе прославляет лидера, который никогда не отступает, в любой ситуации», — поясняет официальный сайт проекта, имея в виду покушение на кандидата от Республиканской партии в июле прошлого года.

В течение нескольких часов после запуска Трампом криптовалюты криптосообщество поставило под сомнение легитимность этого нового актива и его связь с Дональдом Трампом, при этом некоторые опасались мошенничества, поскольку мир «мем-монет» пережил немало подобных событий. Но тот факт, что объявления были размещены на официальных аккаунтах избранного президента и что одна из компаний, стоящих за проектом, CIC Digital LLC, уже использовалась Дональдом Трампом для продажи NFT (невзаимозаменяемых токенов, цифровых активов), в конечном итоге развеяли сомнения.

За этим последовал рост стоимости этой цифровой валюты, менее чем за сутки выросла в цене более чем на 600%. При запуске валюта торговалась на уровне $4,29 за единицу. 19 января цена поднялась до $38,31. Общий объем торгов превысил $11 млрд.

На официальном сайте указано, что на рынок выпущено 200 миллионов токенов (единиц) этой валюты, причем Fight Fight Fight LLC, возглавляющая запуск, планирует добавить еще 800 миллионов в течение трех лет.

Создатели этого нового цифрового актива, в том числе Дональд Трамп, контролируют все еще не проданные токены, теоретическая стоимость которых составляет около 24 миллиардов долларов в текущих ценах.

Первоначально выступая против криптовалют, Дональд Трамп во время своей недавней президентской кампании радикально изменил мнение и стал их защитником. Он пообещал способствовать развитию этого сектора, в частности, за счет снижения регулирования. В ходе предвыборной гонки Трамп обещал сделать США «криптостолицей планеты». «Если криптовалюта будет определять будущее, я хочу, чтобы ее майнили, чеканили и производили в США», — говорил он.