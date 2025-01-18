Спецоперация ЦАХАЛ: нашли останки солдата, убитого ХАМАС 10 лет назад

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила об обнаружении в секторе Газа тела погибшего в 2014 году военнослужащего Орона Шауля, которое с тех пор было в руках ХАМАС.

«В ходе совместной операции ЦАХАЛ и Службы общей безопасности Израиля на территории сектора Газа было найдено и доставлено в Израиль тело Орона Шауля, который погиб 20 июля 2014 года во время операции «Нерушимая скала», а его тело удерживалось террористической организацией ХАМАС», - говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отметил, что специальная операция по возвращению тела Шауля была проведена «перед вступлением в силу режима прекращения огня» в секторе Газа: «Сегодня ночью мы завершили миссию по возвращению Орона [Шауля]. Мы продолжим действовать для возвращения всех наших похищенных, как живых, так и павших», - заявил премьер.