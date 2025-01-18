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Трамп отправляет войска для свержения Мадуро?

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Отдел информации
11:59 1475

Администрация Дональда Трампа готовится к смене режима в Венесуэле с целью отправить диктатора Николаса Мадуро в Москву к бывшему сирийскому «коллеге» Башару Асаду. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в команде Трампа. Издание отмечает, что режим Мадуро стал огромной проблемой для США и всей Латинской Америки. Около 8 миллионов венесуэльцев были вынуждены покинуть страну: это стало крупнейшей миграцией в истории Западного полушария.

«Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. Однако смена режима не обязательно означает военные действия», — заявляют советники Трампа. «Мы были бы не против, если бы Мадуро оказался соседом Асада в Москве», — сообщил Axios один из советников Трампа, участвующий в обсуждении вопросов внешней политики.

Администрация Трампа готовится к смене режима Мадуро в Венесуэле

На слушаниях в Сенате 15 января кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио заявил, что Венесуэлой управляет организованная преступная группировка, занимающаяся наркотрафиком и называющая себя национальной властью. Сенатор Рубио, известный своей жесткой позицией против режима Мадуро, подчеркнул, что этот «наркорежим» связан с Китаем, Россией и Ираном.

Один из советников Трампа отметил, что режим Мадуро находится в центре всех проблем Латинской Америки: «Он буквально разрушает страну, создавая огромные проблемы с беженцами, отправляя преступников в США, снижая уровень добычи нефти. К тому же там присутствуют китайцы, кубинцы и россияне».

Советник Трампа также с иронией прокомментировал недавние заявления Мадуро о военных планах «освободить» Пуэрто-Рико, находящееся под юрисдикцией США: «Он собирается вторгнуться в Пуэрто-Рико? С чем, с помощью чего?»

Но пока неясно, поддержит ли Трамп военную операцию против Мадуро

Axios пишет, что в команде Трампа пока нет единого мнения о том, каким образом свергнуть Мадуро. На данный момент сценарий прямой военной интервенции не рассматривается, хотя это лишь временно. Трамп проявляет интерес к Венесуэле как части новой политики национальной безопасности, которая, по мнению Axios, мало похожа на изоляционистскую модель, ассоциирующуюся с лозунгом «Америка прежде всего». Особенно это заметно в контексте Западного полушария.

Издание Buenos Aires Herald, выходящее в Аргентине, сообщает, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе и другие политики призвали к военной интервенции в Венесуэлу после того, как Николас Мадуро 10 января провел церемонию инаугурации, вновь объявив себя президентом. Однако пока неясно, поддержит ли Дональд Трамп военную операцию для свержения Мадуро.

Дипломат-ветеран Эллиот Абрамс, занимавший пост спецпредставителя по Ирану и Венесуэле в первой администрации Трампа и ныне являющийся научным сотрудником Совета по международным отношениям в Вашингтоне, сомневается, что президент США отдаст приказ о применении силы против Венесуэлы. Однако он добавил, что ситуация может измениться, если Николас Мадуро предпримет шаги, которые разозлят нового президента США. «Если Мадуро, действуя заодно с Ираном или Кубой, предпримет действия, угрожающие национальной безопасности США, позиция Трампа может измениться очень быстро», — заявил Абрамс.

Нефтяные лоббисты, близкие к Трампу, наоборот, предлагают заключить сделку с Мадуро

Абрамс отметил, что в новой команде Трампа есть как сторонники военной интервенции в Венесуэлу, так и ее противники. По его словам, наиболее жесткую позицию в отношении режима Мадуро занимает госсекретарь Марко Рубио, который возглавляет эту группу. Также в ее состав входит советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

С другой стороны, в окружении Трампа есть и те, кто выступает против вмешательства в Венесуэлу. Среди них сенатор-республиканец Берни Морено, нефтяные лоббисты, близкие к президенту, и крайне правые общественные деятели, такие как Такер Карлсон. Эти группы считают, что США должны сосредоточиться на прекращении незаконной миграции. Они предлагают заключить сделку с Мадуро, согласно которой Венесуэла будет сдерживать миграционные потоки в обмен на смягчение американских санкций на экспорт нефти.

По мнению Абрамса, у сторонников жесткого курса в отношении Мадуро, выступающих против любых сделок с ним, значительно больше шансов на доминирование в команде Трампа.

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