Трамп отправляет войска для свержения Мадуро?

Администрация Дональда Трампа готовится к смене режима в Венесуэле с целью отправить диктатора Николаса Мадуро в Москву к бывшему сирийскому «коллеге» Башару Асаду. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в команде Трампа. Издание отмечает, что режим Мадуро стал огромной проблемой для США и всей Латинской Америки. Около 8 миллионов венесуэльцев были вынуждены покинуть страну: это стало крупнейшей миграцией в истории Западного полушария. «Команда Трампа хочет, чтобы Мадуро пошел по пути недавно свергнутого сирийского диктатора Башара Асада. Однако смена режима не обязательно означает военные действия», — заявляют советники Трампа. «Мы были бы не против, если бы Мадуро оказался соседом Асада в Москве», — сообщил Axios один из советников Трампа, участвующий в обсуждении вопросов внешней политики.

На слушаниях в Сенате 15 января кандидат на пост госсекретаря Марко Рубио заявил, что Венесуэлой управляет организованная преступная группировка, занимающаяся наркотрафиком и называющая себя национальной властью. Сенатор Рубио, известный своей жесткой позицией против режима Мадуро, подчеркнул, что этот «наркорежим» связан с Китаем, Россией и Ираном. Один из советников Трампа отметил, что режим Мадуро находится в центре всех проблем Латинской Америки: «Он буквально разрушает страну, создавая огромные проблемы с беженцами, отправляя преступников в США, снижая уровень добычи нефти. К тому же там присутствуют китайцы, кубинцы и россияне». Советник Трампа также с иронией прокомментировал недавние заявления Мадуро о военных планах «освободить» Пуэрто-Рико, находящееся под юрисдикцией США: «Он собирается вторгнуться в Пуэрто-Рико? С чем, с помощью чего?»

Axios пишет, что в команде Трампа пока нет единого мнения о том, каким образом свергнуть Мадуро. На данный момент сценарий прямой военной интервенции не рассматривается, хотя это лишь временно. Трамп проявляет интерес к Венесуэле как части новой политики национальной безопасности, которая, по мнению Axios, мало похожа на изоляционистскую модель, ассоциирующуюся с лозунгом «Америка прежде всего». Особенно это заметно в контексте Западного полушария. Издание Buenos Aires Herald, выходящее в Аргентине, сообщает, что бывший президент Колумбии Альваро Урибе и другие политики призвали к военной интервенции в Венесуэлу после того, как Николас Мадуро 10 января провел церемонию инаугурации, вновь объявив себя президентом. Однако пока неясно, поддержит ли Дональд Трамп военную операцию для свержения Мадуро. Дипломат-ветеран Эллиот Абрамс, занимавший пост спецпредставителя по Ирану и Венесуэле в первой администрации Трампа и ныне являющийся научным сотрудником Совета по международным отношениям в Вашингтоне, сомневается, что президент США отдаст приказ о применении силы против Венесуэлы. Однако он добавил, что ситуация может измениться, если Николас Мадуро предпримет шаги, которые разозлят нового президента США. «Если Мадуро, действуя заодно с Ираном или Кубой, предпримет действия, угрожающие национальной безопасности США, позиция Трампа может измениться очень быстро», — заявил Абрамс.