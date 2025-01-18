Президент Ливана уже выдвигает требование Израилю

Новый президент Ливана Джозеф Аун потребовал, чтобы Израиль вывел войска с юга его страны к 26 января — сроку, согласованному в соглашении о прекращении огня между Израилем и «Хезболлой».

Это заявление было сделано во время встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, посетившим Бейрут.

«Продолжающиеся нарушения Израилем на земле и в воздухе, особенно в плане подрывов домов и уничтожения приграничных деревень, полностью противоречат тому, что было заявлено в соглашении о прекращении огня, и считаются продолжением нарушения суверенитета Ливана и воли международного сообщества», — заявили в офисе президента Ливана.

Гутерриш заявил, что он «приложит все усилия», чтобы обеспечить «безопасный» вывод войск к сроку 26 января, установленному соглашением, достигнутым 27 ноября. Генсек ООН сказал, что Ливан под руководством Ауна ждет «более обнадеживающее будущее», в котором страна может вернуть стабильность и стать центром на Ближнем Востоке.

Президент Франции Эммануэль Макрон, который в пятницу находился с визитом в Бейруте, заявил, что полный вывод израильских войск из этого района должен быть «ускорен», а ливанскую армию необходимо укрепить. Ливанская армия, ООН и Франция обвинили Израиль в неоднократных «нарушениях» режима прекращения огня.

В рамках соглашения о прекращении огня «Хезболла» должна отступить за реку Литани, которая находится примерно в 30 километрах от границы с Израилем, и демонтировать всю оставшуюся военную инфраструктуру.