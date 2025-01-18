Из-за сделки с ХАМАС: ультраправый союзник Нетаньяху ушел в отставку

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир подал в отставку, а возглавляемая им ультраправая партия «Оцма ехудит» («Еврейская сила») вышла из состава правительственной коалиции Биньямина Нетаньяху в знак протеста против соглашения об освобождении заложников и прекращении огня в секторе Газа.

Об этом сообщает радиостанция Kan.

По данным корреспондента радиостанции, в ходе заседания правительства, на котором проходило обсуждение сделки с ХАМАС, глава Общей службы безопасности (ШАБАК) Ронен Бар вышел из зала заседаний в момент выступления Итамара Бен-Гвира. Бар вернулся на заседание только после того, как Бен-Гвир закончил выступление.

Бен-Гвир 16 января созвал пресс-конференцию, в ходе которой заявил, что подаст в отставку в случае утверждения израильским правительством сделки по освобождению заложников и прекращению огня в секторе Газа, отметив, что в случае возобновления боевых действий в анклаве его партия будет готова вернуться в правительство.