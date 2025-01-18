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Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Новость дня
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли

Жителей Имишли арестовали за хулиганство в общественном месте

12:53 187

В Имишлинском районе за хулиганские действия в общественном месте арестована группа лиц, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Согласно информации, всем арестованным, в отношении которых ведется следствие по возбужденному уголовному делу, предоставлены адвокаты. Принимаются законные меры для обеспечения объективного расследования.

Напомним, накануне в Имишлинском районе ехавшие по служебным обязанностям сотрудники МВД, чтобы избежать столкновения с автомобилем, выехали на обочину, задев стоявших там детей. В результате двое детей погибли, остальные стоявшие на обочине дети, а также водитель были госпитализированы.

Позже в пресс-службе МВД заявили, что после аварии полиция задержала несколько человек за хулиганские выходки. Как отметили в ведомстве, данные лица нанесли повреждения полицейскому автомобилю на месте ДТП. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.

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