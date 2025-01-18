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Лавров возмущается: Байден нанес огромный ущерб...

13:04 1625

Администрация президента США Джо Байдена нанесла «огромный ущерб» российско-американским отношениям.

Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, который разместил соответствующую запись в Telegram-канале.

«Ущерб огромный, но и администрация Трампа в свою первую каденцию нанесла серьезный ущерб, в том числе во многом потому, что Обама оставил такое наследство, на которое пришел Трамп со своими людьми. И те санкции, которые ввел Обама за три недели до инаугурации Трампа, - это вообще непорядочно, неэтично, выгнав наших дипломатов, своровав пять объектов дипломатической недвижимости. Конечно, они поставили наши отношения в позицию не самого лучшего старта, так я скажу. Ну и видим, что сейчас администрация Байдена пытается сделать то же самое», - считает глава МИД РФ.

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