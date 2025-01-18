Синоптики спрогнозировали дождь и ветер в Баку

В понедельник, 20 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, ночью и утром могут усилиться. Днем порывистый северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 767 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 75-85%.

В районах Азербайджана местами кратковременные осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами возможно усиление осадков. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.