USD 1.7000
EUR 1.7500
RUB 1.6396
Подписаться на уведомления
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли
Новость дня
Полицейский автомобиль насмерть сбил детей в Имишли

Синоптики спрогнозировали дождь и ветер в Баку

13:50 845

В понедельник, 20 января, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидаются осадки, ночью и утром могут усилиться. Днем порывистый северо-западный ветер сменится умеренным северо-восточным, сообщили в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 4-6° тепла, днем - 6-8° тепла.

Атмосферное давление повысится с 759 мм ртутного столба до 767 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 75-85%.

В районах Азербайджана местами кратковременные осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами возможно усиление осадков. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

Война продолжится. Быстрого мира на горизонте не видно
Война продолжится. Быстрого мира на горизонте не видно
14:18 884
Перемирие наступило
Перемирие наступило обновлено 14:35
14:35 5163
Операция "Хезболлы": спасай оружие!
Операция "Хезболлы": спасай оружие! горячая тема
18 января 2025, 23:38 5091
Русские почти у границ Днепропетровской области
Русские почти у границ Днепропетровской области
13:35 1438
Трамп отправляет войска для свержения Мадуро?
Трамп отправляет войска для свержения Мадуро? новые подробности
11:59 3097
Жителей Имишли арестовали за хулиганство в общественном месте
Жителей Имишли арестовали за хулиганство в общественном месте
12:53 2552
Из-за сделки с ХАМАС: ультраправый союзник Нетаньяху ушел в отставку
Из-за сделки с ХАМАС: ультраправый союзник Нетаньяху ушел в отставку
12:39 1004
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы; все еще актуально
18 января 2025, 20:32 12138
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему; все еще актуально
18 января 2025, 18:07 10992
«Сильные мира сего» идут на поклон к Трампу
«Сильные мира сего» идут на поклон к Трампу
09:05 4254
Добили Имрана Хана, а с ним и надежду…
Добили Имрана Хана, а с ним и надежду… идущие против ветра
04:12 6514

ЭТО ВАЖНО

Война продолжится. Быстрого мира на горизонте не видно
Война продолжится. Быстрого мира на горизонте не видно
14:18 884
Перемирие наступило
Перемирие наступило обновлено 14:35
14:35 5163
Операция "Хезболлы": спасай оружие!
Операция "Хезболлы": спасай оружие! горячая тема
18 января 2025, 23:38 5091
Русские почти у границ Днепропетровской области
Русские почти у границ Днепропетровской области
13:35 1438
Трамп отправляет войска для свержения Мадуро?
Трамп отправляет войска для свержения Мадуро? новые подробности
11:59 3097
Жителей Имишли арестовали за хулиганство в общественном месте
Жителей Имишли арестовали за хулиганство в общественном месте
12:53 2552
Из-за сделки с ХАМАС: ультраправый союзник Нетаньяху ушел в отставку
Из-за сделки с ХАМАС: ультраправый союзник Нетаньяху ушел в отставку
12:39 1004
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан?
Неожиданные заявления из Москвы: когда был согласован газопровод Россия-Иран через Азербайджан? продолжение главной темы; все еще актуально
18 января 2025, 20:32 12138
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе
Россия и Иран договорились против Армении на Кавказе другой взгляд на главную тему; все еще актуально
18 января 2025, 18:07 10992
«Сильные мира сего» идут на поклон к Трампу
«Сильные мира сего» идут на поклон к Трампу
09:05 4254
Добили Имрана Хана, а с ним и надежду…
Добили Имрана Хана, а с ним и надежду… идущие против ветра
04:12 6514
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться